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銀行購買央行NCD收入 營業稅以2%計

2019-12-10 17:24經濟日報 記者翁至威／即時報導

財政部發布解釋令，銀行業購買中央銀行所發行的「可轉讓定期存單」（央行NCD）所產生的利息收入、買賣利益，營業稅率以2%計算，自11、12月期營業稅適用，對銀行業而言是一大利多。

財政部官員表示，主要考量央行NCD是央行調節貨幣市場的政策工具，不希望因為稅率較高影響銀行業購買意願；其次，現行票券業購買央行NCD也是以2%稅率計算營業稅，基於課稅公平，因此財政部透過解釋令釐清規定。

央行NCD是央行調整貨幣市場的政策工具之一，當熱錢湧入、市場過熱時，央行就會發行NCD吸回游資。由於購買NCD的利率通常不錯，不少銀行業都會購買，也可以轉賣，財政部過去曾核釋，這部分收益不屬於免稅範圍，然而到底要用銀行本業5%稅率課稅，或視為非本業收入以2%課稅，過去並未明訂。

官員表示，過去在實務上相關收入，銀行業申報時以2%、5%申報的案例都有，稅局也常接到銀行業詢問，因此財政部做出函釋，將適用稅率統一，以解決實務問題。

官員指出，目前票券業也可購買NCD，且適用營業稅稅率為2%，因此銀行業也比照同樣稅率課稅，避免一種業務、兩種稅率，以維持賦稅公平。

此外發行NCD是央行的重要政策工具，官員表示，一方面也不希望讓營業稅稅率過高，影響銀行購買央行NCD的意願，因此在綜合考量下，統一規定以2%稅率課徵營業稅。

官員表示，此解釋令不回溯，過去已以5%稅率完納稅捐的案件，就無法適用，但目前仍未核定案件以及今年11月、12月期營業稅申報，就可適用。

央行營業稅銀行業

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