由黑翻紅！11月出口年增3.3% 較預期亮眼

財政部表示，由於積體電路需求維持活絡，資通產品受惠於產能回流，出口再創單月新高。本報資料照片 分享 facebook 財政部今（9）日公布11月海關進出口概況，11月出口285.8億美元，年增3.3%，是歷年同月次高，累計前十一月出口2,998.5億美元，年減1.9%；進口方面，11月進口243億美元，年增5.8%，前十一月進口2,588.6億美元，年減0.9%。

財政部前次展望11月出口時，預估11月出口可望由黑翻紅，年增率約在1.5%至2.5%之間，今日公布結果，年增達3.3%，比預期來要亮眼。

財政部表示，由於積體電路需求維持活絡，資通產品受惠於產能回流，出口再創單月新高，抵銷礦塑化、機械等傳產貨品外銷疲弱之影響，11月總出口較上年同月增9.0億美元，年增3.3%。