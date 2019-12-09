親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

色情合成圖流出 韓國瑜批選舉變得不入流、下三濫

辜家古厝有多大？ 辜仲諒自曝被嚇傻

由黑翻紅！11月出口年增3.3% 較預期亮眼

2019-12-09 16:09經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

財政部表示，由於積體電路需求維持活絡，資通產品受惠於產能回流，出口再創單月新高。...
財政部表示，由於積體電路需求維持活絡，資通產品受惠於產能回流，出口再創單月新高。本報資料照片
分享
財政部今（9）日公布11月海關進出口概況，11月出口285.8億美元，年增3.3%，是歷年同月次高，累計前十一月出口2,998.5億美元，年減1.9%；進口方面，11月進口243億美元，年增5.8%，前十一月進口2,588.6億美元，年減0.9%。

財政部前次展望11月出口時，預估11月出口可望由黑翻紅，年增率約在1.5%至2.5%之間，今日公布結果，年增達3.3%，比預期來要亮眼。

財政部表示，由於積體電路需求維持活絡，資通產品受惠於產能回流，出口再創單月新高，抵銷礦塑化、機械等傳產貨品外銷疲弱之影響，11月總出口較上年同月增9.0億美元，年增3.3%。

財政部海關積體電路

延伸閱讀

財政部與公股事業簽訂團協 陳其邁：建立勞資和...

蔡總統：政府跟公股事業共同打造友善職場

總統大選號次決定 蔡英文：哪一號都全力以赴

遭美制裁 伊拉克準軍事領袖酸：早該給我這榮耀

相關新聞

申報長照扣除額 家人自行照顧須動用2.0給付

2019-12-09 14:25

蔡總統：政府跟公股事業共同打造友善職場

2019-12-09 12:38

入住住宿機構90天以上 政府主動核給長照扣除額

2019-12-09 10:52

申請長照扣除額注意 要動用長照2.0服務

2019-12-09 10:52

家遭變故賣房籌錢 適用房地合一優稅

2019-12-08 22:27

總公司合併報營業稅 有條件

2019-12-08 22:27

新聞中的法律／拉高獨董占比的必要性

2019-12-08 22:27

進口郵包繳稅 台北關試辦行動支付也可通

2019-12-06 17:47

落實企業社會責任報告書編製 資訊更透明

2019-12-06 03:27

肥咖美籍台人帳戶申報 12日前須完成測試登記

2019-12-06 03:25

凱基銀助司法院建e化平台

2019-12-06 03:25

生技新藥抵稅 留意限制

2019-12-06 03:25
看更多

熱門文章

星商聯貸違約 13國銀踩雷

2019-12-08 23:32

台積獲索尼大單 攻5G應用再下一城

2019-12-08 23:26

陸廠搶單特斯拉 台系鏈警戒

2019-12-09 00:00

台積領軍 台灣躍CIS生產重鎮

2019-12-09 00:04

機上餐點、備品周五亮相 星宇發言人：期待就對了

2019-12-09 10:51

勞保破產危機 待救援

2019-12-08 23:23

和潤上市蜜月行情甜 中籤投資人一張賺4.7萬元

2019-12-09 10:41

影／旺宏歡慶30周年 吳敏求宣布送每名員工1萬紅包

2019-12-09 13:24

5G頻譜10日競標 電信董總壓陣

2019-12-08 23:33

5Ｇ首波競標頻譜位置 「史上最刺激」

2019-12-09 00:13

國銀海外驚傳連踩兩雷 顧立雄：相信國銀具有足夠韌性

2019-12-09 11:25

台灣五大家族辜家「古厝」 大到連曾孫辜仲諒都快嚇破膽？

2019-12-09 15:48

鴻海、TPK 特斯拉供應鏈仍占一席之地

2019-12-09 00:00

「不是在哈囉！」 陳其邁拋政府未來四大青年政策

2019-12-08 21:37

小摩：台積五年內 量產2奈米

2019-12-09 00:05

5G自駕需求 華邦電利多

2019-12-08 23:59

國銀踩雷51億元 蘇建榮：要求公股行庫注意大陸曝險

2019-12-09 10:15

5G頻譜10日競標 5大咖備戰

2019-12-09 00:18

家樂福總座：明年景氣不會很好

2019-12-08 23:26

家遭變故賣房籌錢 適用房地合一優稅

2019-12-08 22:27

林書鴻專訪／長春拚綠色化工 創新出擊

2019-12-09 00:24

移工大遊行籲廢除私人仲介制度 勞動部回應了

2019-12-08 18:21

明年九大烏雲 美中貿易衝突頭號變數

2019-12-08 23:39

最低工資法 本會期難過關

2019-12-08 23:58

工商界挺韓國瑜 後援會長傳由林伯豐擔任

2019-12-08 22:35

不動如山！ 市場預期央行利率連14凍

2019-12-08 23:36

最低工資法 拚年底送立院

2019-12-09 00:43

旺宏三十周年慶 吳敏求看好明後年5G商機

2019-12-09 11:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top