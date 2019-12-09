蔡總統：政府跟公股事業共同打造友善職場

蔡英文總統今（9）日出席「公股事業推動團體協約及員工持股信託見證儀式」，她肯定勞資雙方代表在協商過程中的辛苦付出，成為台灣勞資協商合作關係的領頭羊；今日是政府跟公股事業共同打造友善職場的重要里程碑，也希望勞資雙方能共同信守協約內容和章程規範，共同奠定公股事業永續經營的基石。

總統致詞時表示，今天很高興能出席財政部公股事業推動「團體協約」以及「員工持股信託」的見證儀式，並且分享公股事業跟工會攜手合作，共創勞資和諧的職場環境，打造幸福企業的成果。

總統肯定公股事業長期以來對國家經濟發展的貢獻，不但努力達成政府盈餘預算目標，提供金融支援，且提供政府推動各項經濟產業發展政策，是安定金融市場的重要力量，並感謝每一位員工的努力和付出。

總統認為，為了因應產業市場及創新科技的快速變遷，「人才」可說是企業提升經營績效時最重要的資產，而和諧穩健的勞資互動關係，是留住優秀人才及企業永續經營的重要關鍵。因此，財政部致力推動轄屬公股事業跟企業工會積極協商，終於順利完成「團體協約」的簽署及簽訂，讓企業主可以用具體行動，展現保障員工職場權益的決心。

她說，此外，也有多家公股銀行，建立「員工持股信託制度」，希望能留住人才、分享利潤、促進股權安定，達到企業、員工和股東三贏的目標。