入住住宿機構90天以上 政府主動核給長照扣除額

找外勞和找機構照顧需長照者，南區國稅局官員指出，這兩種「由政府主動搜集資料」。 本報系資料庫 分享 facebook 找外勞和找機構照顧需長照者，南區國稅局官員指出，這兩種「由政府主動搜集資料」，例如今年度有入住住宿機構達90天者，納稅人查調所得時，會發現政府已主動給了扶養親屬長照扣除額，就可以列扣了，不需提供任何證明。

官員說，只有家人自己照顧的這一種，國稅局今年度無法給資料，要取得長照扣除額，得申報戶提供證明，因為目前長照2.0的給付資料還沒有和稅務資料連結。

申請聘雇外籍家庭看護工的申報戶又分兩類，這兩類的前提是申請聘雇外勞，而且主管機關已經准了，官員說，一類是已經聘雇了，申報長照扣除額只需檢附108年度有效的聘雇許可函影本。一類是尚未聘雇、或者沒有聘雇者，可以檢附身心障礙證明或手冊，證明是重度或極重度；或者檢附巴氏量表影本也可以。

官員進一步說明，取得身心障礙手冊就可以申報身心障礙扣除額，但是長照扣除額要重度或極重度才行。舉例說，有人換了膝關節，屬輕度身心障礙，可以適用身心扣除額，但他可以照顧自己，不能列報長照扣除額。

至於入住住宿機構，官員說，納稅人可以準備繳費收據備用，備用而已，如果國稅局已主動給了扣除額，就不用附收據，若有爭議，納稅人可以附上收據影本爭取列報。