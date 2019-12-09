申請長照扣除額注意 要動用長照2.0服務

長期照顧特別扣除額今年度實施，明年5月申報個人綜合所得稅時適用，但到底該準備什麼資料，很多納稅人還沒搞不清楚。南區國稅局特別提醒「家人自己照顧」的這一種，「一定要去動用長照2.0的給付，才符合資格」，動用一次交通接送就算。

南區國稅局官員說，有的家庭由家人獨立照護高齡者，沒有想到要去動用政府資源，沒有去申請使用長照2.0，這種情況，根據衛福部頒訂的規定，不能申報長照扣除額。所以，「一定要使用長照2.0」，即便使用一次交通接送都算使用了。

衛福部10月23日才頒訂「個人符合長期照顧特別扣除額之須長期照顧之身心失能者資格」規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬符合該規定，才能減除長照扣除額12萬元。但該規定涉及長照2.0，連國稅局官員都在探索中，一般民眾更不易搞得清楚。

南區國稅局官員解釋規定，衛福部把申報長照扣除額的申報戶分為三種，第一種是找外勞照顧；第二種是本國人照顧，包括家人自己照顧；第三種是找機構照顧，這裏指住宿式服務機構，身心健全入住安養機構的那種不算。

第二種情況，就需要納稅人提供證明。官員說，只要納稅人能提供108年度使用長照2.0服務的繳費收據影本任一張即可。衛福部規定服務範圍有四種，包括照顧服務、專業服務、交通接送、輔具和居家無障礙改善。動用喘息服務不算。

官員指出，原來以為只要接受評估，確認失能等級為第2級到第8級即可。後來公告的規定增加了一個條件，還須「108年度使用長照給付及支付基準服務者」。

就有納稅人問，家裏已申請通過居家無障礙改善，但是廠商還沒有來施作，眼看來不及在年底前拿到「給付」，怎麼辦？官員答復，第一年實施應該會儘量從寬認定，納稅人可以備好資料說明，爭取適用。