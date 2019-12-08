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賦稅署「流金稅月」展 9日起移至北市圖總館續展

2019-12-08 14:25經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

財政部賦稅署為讓民眾更瞭解國家重要稅制稅政的發展歷程，並彰顯機關檔案典藏價值，今年特別舉辦「流金稅月 賦譽典藏」檔案展，財政大樓場次已展畢，自明（9）日起轉至台北市立圖書館總館B1藝廊開幕，展期為期一周至12月15日，民眾可以把握機會參觀。

賦稅署表示，「流金稅月 賦譽典藏」檔案展展出財政部賦稅署自39年改組成立迄今，將近70個年頭的珍貴檔案資料，在財政大樓場次展覽期間，觀展人次達1,000人次以上，反應相當熱烈。

賦稅署表示，這次展覽以賦稅史實為主題，精選歷年重要賦稅改革的五大面向，包括「革新賦稅制度 實現租稅公平」、「推動優化稅制 促進經濟發展」、「健全房地稅制 落實居住正義」、「簡化報稅流程 e化多元服務」、「保障賦稅人權 維護國家債權」，並串聯12主題為展出主軸。

最有趣的是，賦稅署首次對外展出機關沿革史及「消失的稅目」，讓民眾可以跟隨檔案的腳步，探究賦稅署隨時代變遷肩負著不同政策目的於稅改任務所留下的軌跡，以及鹽稅、屠宰稅、腳踏車牌照稅等消失的稅目。

「流金稅月 賦譽典藏」檔案展展覽現場除規劃消失的稅目打卡區，讓民眾選取喜歡的素材背景拍攝外，每日前20位參觀民眾，只要在觀展後填寫「觀展滿意度問卷調查表」，也可獲得賦稅署精心製作檔案展可愛主題磁鐵或消失的稅目資料夾，歡迎民眾蒐藏並留下滿滿的回憶。

賦稅署表示，希望藉此次展覽，讓民眾瞭解賦稅改革的軌跡，有效提升檔案管理品質及創造價值，歡迎民眾前來觀賞。

如團體參觀人數達十人以上，可由賦稅署專人提供檔案展導覽解說服務，請在參觀日前三日透過電話、email或傳真預約單方式，向賦稅署秘書室預約洽詢。想瞭解更多「流金稅月 賦譽典藏」檔案展相關資訊者，可前往賦稅署網站查詢

稅改財政部政大

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