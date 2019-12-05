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高雄銀提退休人員優存 獨董全打槍

2019-12-05 23:28經濟日報 記者夏淑賢/台北即時報導

高雄銀行（2836）經營團隊提案希望能夠比照財政部管轄公股行庫，給予高雄銀資深退休人員優存，結果三席獨立董事全部打槍，理由是提案「不符合一般社會期待」，最終只能撤案。

高雄銀行公告，該行提案「資深退休人員比照其他泛公股銀行辦理優惠存款專案（草案）」，至薪酬委員會討論，結果薪酬委員會成員中的三位獨董--蘇正平、何美玥及林文淵，經討論後一致認為該案「並不符合一般社會期待」，表示反對，因此最終在薪酬委員會委員同意下，以自行撤案落幕。

退休公股行庫林文淵

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