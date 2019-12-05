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藍議員爆：「卡神」靠政府2年撈近1億元 疑用來豢養網軍

零組件降關稅 球丟回車商

2019-12-05 00:33聯合報 記者沈婉玉林河名戴瑞瑤／台北報導

六大汽車公會陳情指出，進口車銷量多於國產車，國產車產業堪虞。記者高彬原／攝影
六大汽車公會陳情指出，進口車銷量多於國產車，國產車產業堪虞。記者高彬原／攝影
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立法院財政委員會昨審查立委提案的「海關進口稅則部分稅則修正草案」，調降九項汽車關鍵零組件關稅，多數民進黨立委都認為，降稅前車商應承諾降價，最後雖初審通過但須交付黨團協商，等車廠具體承諾降價或為勞工加薪，再召開黨團協商。因本會期將屆，除非車商承諾降價，否則此案恐難過關。

目前行政院尚未提出汽車零組件關稅調降案版本。行政院發言人Kolas Yotaka昨指出，行政院在大方向支持降稅，但希望減稅優惠能回饋至消費者身上，例如調降汽車售價。

行政院政委龔明鑫說明，行政院不反對降稅，但要提院版還需經濟部與汽車業者繼續溝通，包括降稅後是否能反映在車價、配備上，預計今天要召開關稅委員會審議，然後送行政院審議、由院會通過，院版才會正式出爐送立法院審查，「按照程序本會期來不及」。

立委費鴻泰指出，從業人員、供應商等六大汽車公會陳情指出，進口車關稅一直降，進口車銷售量已多於國產車，國產車產業堪虞，這二、三年離職了六千人，影響勞工生計。目前各部會都同意調降進口汽車零組件關稅，此案早就已經提出，不知行政院為什麼要拖。

「降稅的目的是好到企業主，就有待商榷！」立委吳秉叡表示，降稅稅損十三點七八億元，是希望本土汽車銷售量能跟進口車競爭，間接維護勞工的就業機會，所以應該要降低售價。

經濟部次長王美花表示，若將降稅利益回饋消費者，可增加購買意願，吸引國產車母廠加碼投資，爭取更多車型在台生產，帶動上下游。

根據車商表示，降稅回饋的方式比較多樣，不一定是降價。工業局評估，一台售價五十萬的國產車，降稅後大約可節省成本四千五至五千元。

工商協進會理事長林伯豐則表示，減稅有其必要，但不只汽車零組件需要降稅，汽車的貨物稅也應取消。

行政院立法院國產車關稅車商進口車汽車零組件經濟部減稅費鴻泰

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