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SYM 七期環保新車 搶先推出

2019-12-03 14:42經濟日報 記者邱馨儀／即時報導

政府對於汽機車廢氣排放立法也越趨嚴格，三陽SYM公司宣布，三陽為「唯一七期車輛採多量驗證」的機車品牌，為響應2020年最新機車汰舊換新補助方案，將陸續搶先推出7款－迪爵DUKE 125、活力VIVO 125、VEGA125、WOO115、Z1 attila125、FNX125、JET125等領先同級的七期環保新車，為機車騎士提供最多樣的換購選擇。

三陽公司表示，七期和六期環保機車最大的差異，在於七期環保機車對廢氣排放有更嚴格的檢測標準，無論CO（一氧化碳）、HC（碳氫化合物）、NOx（氮氧化物）的排放數值都將大幅受限，並且新增對NMHC（非甲烷碳氫化合物）和PM（粒狀污染物）的排放數值管制，將有效降低車輛廢氣造成的負面影響。

環保、技術雙升級 汰舊換購七期車最高補助一萬三仟三，凡淘汰一至四期的機車，並換購符合七期環保法規的普通重型（50＜c.c.≦250）燃油機車，政府每輛車將補助5,000元，合併貨物稅減免4,000元，廢車處理費300元，再分別加上ABS車款補助的4,000元及CBS車款補助的1,000元，每輛七期環保機車最高補助金額可達13,300元。

環保三陽廢氣排放

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