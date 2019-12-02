黃國昌爆料韓國瑜岳家長期占用國土 國產署：感覺在圈地

2019-12-02 11:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



時代力量立委黃國昌(見圖)連續爆料，國民黨總統參選人韓國瑜過去擔任立委時，協助妻子李佳芬家族非法佔用國有財產開設採砂石。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

緊咬採砂案的立法委員黃國昌，今天上午在立法院財委會再爆料，國民黨總統參選人韓國瑜的岳家李家僅以每個月土地補償金170元，長期占用國有土地 ；財政部國產署則表示，案子看起來是李家長期圈地。

黃國昌質詢時表示，2003年李家為「西螺七崁休閒農場」申請國有土地開發計畫，期間兩度申請專案讓售，但後來都因為價錢嫌貴，最後沒有完成專案讓售，後來就改為委託經營方式。

黃國昌表示，李家申請委託經營之後，並沒有真的去經營，2013年雲林縣政府廢止委託經營，但是國產署竟然到2019年才知道，期間土地白白被李家占用六年，直到今年才收回。期間還有航照圖顯示，土地上有怪手開挖。

黃國昌說，李家對國有土地先占用，想要買下，嫌太貴沒有買，然後就占用不開發。

國產署長曾國基表示，因為依照規定，委託經營截止前三個月要徵詢目的事業主管機關，雲林縣政府才通知財政部委託經營早已經被廢止了。由於這案子年代久遠，大部分承辦人員都已經退休，而且有三個不同單位在承辦，他需要兩周的時間，申請調閱當時的航照圖，才能知道怪手開挖的情況。

曾國基在財委會中場休息期間受訪表示，國產土地早期是可以買賣，只要申請專案讓售即可，李家有兩次申請專案讓售，都嫌價格貴，沒有買，因為土地沒有完成變更，就走開發許可，但委託經營的籌設許可，最後又沒有提出開發計畫，就被終止了。

曾國基說，感覺上這塊地一直被他（李家）圈住，圈住的理由是什麼還要請同仁去了解，但覺得是長期圈地，但期間有繳納一些費用。