親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

長照扣除額明年報稅適用 該備齊哪些文件一次看

2019-11-28 12:47經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

長照特別扣除額自今年起施行，明年5月申報綜合所得稅時就能派上用場。財政部賦稅署今（28）日提醒，納稅人本人、配偶或受扶養親屬符合三情形之一，就可適用，但記得檢附相關證明文件。

賦稅署表示，今年7月24日公布修正所得稅法第17條，增訂長照特別扣除額，符合衛福部所訂的「須長期照顧的身心失能者」，每人每年定額減除長照扣除額12萬元。

衛福部表示，納稅人本人、配偶或受扶養親屬符合三種情形之一，在報稅時可依規定減除長照扣除額。

首先，符合「外國人從事就業服務法」規定可聘僱外籍家庭看護工資格的被看護者。財政部表示，若有實際聘僱外籍看護，須檢附課稅年度有效的聘僱許可函影本。

若未聘僱，但有經指定醫療機構專業評估，則須檢附課稅年度取得的病症暨失能診斷證明書暨巴氏量表影本；如為身心障礙重度或極重度，則須檢附身心障礙證明影本。

第二種情形，是依長照法接受評估，失能等級為第2級至第8級，且課稅年度使用長照給付及支付基準服務者。賦稅署表示，此情形則須檢附長照管理中心的公文或相關證明文件，並在文件上註記特約服務單位名稱、失能者姓名、身分證字號及失能等級等資料。

第三種情形，則是在課稅年度入住住宿型服務機構全年達90日者。賦稅署表示，此情形則須檢附課稅年度的繳費收據影本；若是受全額補助，則須檢附地方政府公費安置公文等，並註記機構名稱、住民姓名等資料。

賦稅署表示，長照扣除額追溯自今年1月1日施行，民眾明年5月申報綜所稅時就可適用，各地區國稅局將積極宣導並設立諮詢窗口，供民眾詢問相關問題，使新制順利實施。

賦稅署也提醒，長照扣除額設有排富條款，三種情形之一者不得扣除。第一，減除幼兒學前特別扣除額及長照扣除額後，全年綜所稅適用稅率在20%以上，或採本人或配偶之薪資所得或各類所得分開計算稅額適用稅率在20%以上；第二，選擇股利及盈餘按28%單一稅率分開計算應納稅額；第三，依所得基本稅額條例計算之基本所得額超過規定之扣除金額670萬元。

申報長照扣除額應備齊文件一覽。圖／財政部賦稅署提供
申報長照扣除額應備齊文件一覽。圖／財政部賦稅署提供
分享

長照法外籍看護

相關新聞

國產署提醒：國有基地承租人 年底前記得換約

2019-11-28 11:11

租稅達人王決賽登場 8隊菁英決戰中原

2019-11-28 10:00

李佳芬啟示錄 不到3年賺1千8百萬要繳多少稅？

2019-11-28 00:13

不動產傳承 三途徑比一比

2019-11-27 22:45

5G設備投資抵減 三限制

2019-11-27 22:45

欠稅遭移送強制執行政府不得扣社福津貼

2019-11-27 22:45

Uber違法短程載客下月起最高罰9萬元

2019-11-27 22:45

小確幸！彩券中獎免稅門檻調高至5,000元 多看三場電影

2019-11-27 16:20

五層以下裝電梯 北市房屋稅取消2成加價

2019-11-27 14:38

福懋油涉內線案 董座要獨董負責

2019-11-27 00:57

企業獲KY股配息 要課營所稅

2019-11-26 22:58

海關獵漏 雙11網購補稅353萬

2019-11-26 22:58

地價稅未繳清 不得辦移轉

2019-11-26 22:58

帳簿不全 依同業利潤核定

2019-11-26 22:58

北市府拍板 三種房屋稅將打五折

2019-11-26 20:52

安排好了？用信託規畫 照顧自己和兒女

2019-11-26 11:29

開曼群島反避稅 新規將上路

2019-11-25 23:24

企業賣借名登記土地 要稅

2019-11-25 23:24

公司補助額外健檢 列報員工薪資費用

2019-11-25 23:24

合約書簽訂後解約 已繳印花稅不能退

2019-11-25 23:24

誰是大地主？這縣市持有90坪以上土地占比最高

2019-11-25 14:38

學者：亂開選舉支票 忽視財政紀律

2019-11-25 00:09

稅式支出徒具形式…減稅先跑 評估報告還未出爐

2019-11-25 00:02

以貨換貨 也要開發票

2019-11-24 22:49

新聞中的法律／保護營業秘密的合法控管

2019-11-24 22:49

稅式支出報告未落實 藏漏洞

2019-11-24 22:48
看更多

熱門文章

投資大陸600億蒙陰影 富邦金回應了

2019-11-27 15:22

李佳芬啟示錄 不到3年賺1千8百萬要繳多少稅？

2019-11-28 00:13

共諜案嫌犯買豪宅是真的 以2億現金買「冠德遠見」2戶

2019-11-27 15:35

史上最年輕！台電發言人徐造華55歲升副總

2019-11-27 17:03

新AirPods產量翻倍 追單台廠

2019-11-28 00:36

不動產傳承 三途徑比一比

2019-11-27 22:45

降價仍賣不出 明日博17戶豪宅標售四度槓龜

2019-11-27 19:24

富邦600億元中國投資有問題？富邦：偏頗報導非事實

2019-11-27 20:03

AirPods Pro擁三大優勢…熱銷主因

2019-11-28 00:37

張善政批蔡用癌發電 經部政務次長痛批：煤用量最高在他任內

2019-11-27 17:41

福懋油經營權大戰 兩派互槓

2019-11-28 00:32

60歲前退休 至少須準備逾870萬

2019-11-27 23:59

晴天儲糧 金管會准富邦人壽增提外匯準備金30億元

2019-11-27 20:53

華映30日再資遣1900人 桃園市政府射3箭護勞工權益

2019-11-28 10:58

MCU廠新唐28日停牌 外界猜可能併購以壯大規模

2019-11-27 19:21

CIP風電國產化 跨出大步

2019-11-27 23:51

誠美材引進新策略夥伴 擱置弘灣資本增資案

2019-11-27 22:03

面板報價 明年有望反彈

2019-11-28 00:29

勞保年金請領明年調高到62歲 勞動部：不是新規定

2019-11-28 11:18

AMD灌頂 祥碩明年營收看增4成

2019-11-27 14:38

10月景氣對策信號連三降 連亮第十顆「趨弱」黃藍燈

2019-11-27 16:12

14次流標 龍邦集團18.56億標下東華高爾夫球場

2019-11-27 21:58

台積電、東京大學結盟 先進半導體技術進行組織性合作

2019-11-27 14:40

台積與東大結盟 催動研發

2019-11-28 00:29

中信銀動見2020 四招贏戰

2019-11-27 23:59

選前再撒幣？中小企業投資貸款 加碼至千億

2019-11-28 00:15

中火爭議延燒 環署出示既有許可證打臉中市府

2019-11-27 16:34

富邦金大陸投資 未踩雷

2019-11-27 23:54

5G題材／晶技可望隨聯發科拓版圖

2019-11-27 14:38

中市翻舊公文 嗆環署燃煤規定自打臉

2019-11-28 00:07

大魯閣：與子公司大魯閣商場合併 基準日明年3月1日

2019-11-27 18:45

群創5.99吋超窄下邊框全屏手機 獲金質獎肯定

2019-11-27 19:29

伴台北人走過18年 京華城30日正式走入歷史

2019-11-27 15:10

中火爭議…韓國瑜批政府麻木不仁 經濟部反擊

2019-11-28 00:02

蘇揆指示照顧中小企業 八大行庫放款戶數暴增逾3萬戶

2019-11-27 17:38

福懋油搶經營權隔空開戰 市場派：許忠明等人抹黑興泰

2019-11-27 17:38

萬年流當品賣掉了！龍邦砸18.5億拿下東華高爾夫球場

2019-11-27 22:24

小確幸！彩券中獎免稅門檻調高至5,000元 多看三場電影

2019-11-27 16:20

鼓勵中小企業投資台灣 蘇揆加碼手續費補助貸款額度千億元

2019-11-27 15:06

創新論壇／徐旭東：企業數位化 當5G早鳥

2019-11-28 01:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top