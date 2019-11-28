長照扣除額明年報稅適用 該備齊哪些文件一次看

2019-11-28 12:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／台北即時報導



長照特別扣除額自今年起施行，明年5月申報綜合所得稅時就能派上用場。財政部賦稅署今（28）日提醒，納稅人本人、配偶或受扶養親屬符合三情形之一，就可適用，但記得檢附相關證明文件。

賦稅署表示，今年7月24日公布修正所得稅法第17條，增訂長照特別扣除額，符合衛福部所訂的「須長期照顧的身心失能者」，每人每年定額減除長照扣除額12萬元。

衛福部表示，納稅人本人、配偶或受扶養親屬符合三種情形之一，在報稅時可依規定減除長照扣除額。

首先，符合「外國人從事就業服務法」規定可聘僱外籍家庭看護工資格的被看護者。財政部表示，若有實際聘僱外籍看護，須檢附課稅年度有效的聘僱許可函影本。

若未聘僱，但有經指定醫療機構專業評估，則須檢附課稅年度取得的病症暨失能診斷證明書暨巴氏量表影本；如為身心障礙重度或極重度，則須檢附身心障礙證明影本。

第二種情形，是依長照法接受評估，失能等級為第2級至第8級，且課稅年度使用長照給付及支付基準服務者。賦稅署表示，此情形則須檢附長照管理中心的公文或相關證明文件，並在文件上註記特約服務單位名稱、失能者姓名、身分證字號及失能等級等資料。

第三種情形，則是在課稅年度入住住宿型服務機構全年達90日者。賦稅署表示，此情形則須檢附課稅年度的繳費收據影本；若是受全額補助，則須檢附地方政府公費安置公文等，並註記機構名稱、住民姓名等資料。

賦稅署表示，長照扣除額追溯自今年1月1日施行，民眾明年5月申報綜所稅時就可適用，各地區國稅局將積極宣導並設立諮詢窗口，供民眾詢問相關問題，使新制順利實施。