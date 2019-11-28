國產署提醒：國有基地承租人 年底前記得換約

2019-11-28 11:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／即時報導



財政部國有財產署主秘王彩葉提醒，尚未提出申請續約換約的國有基地承租人，應儘快在今年12月31日租期屆滿前申辦，以免權益受損。

王彩葉表示，國產署經管的國有基地租約戶超過8萬3千戶，承租人與國產署各分署簽訂國有基地租賃契約書，租期全面至今年12月31日到期，依租約約定承租人如有意續租，應在租期屆滿前二年內（自2018年1月1日起至2019年12月31日止），申請換約續租，否則租期屆滿時，租賃關係消滅。

國產署表示，截至今年10月底，各分署積極透過新聞媒體（報紙、第四臺頻道、廣播電臺等）、FB（國有財產e點靈）、函請各鄉鎮市區公所協助周知等方式宣導，提醒國有基地承租人申請續租換約，目前完成換約7萬2千餘戶，換約率近九成，尚有約一萬戶未提出申請。

王彩葉提醒，因國有出租基地續租換約作業已屆後期，承租人如未在租期屆滿前提出申請，日後重新依國有財產法第42條第1項第1款或第2款規定申租時，須按規定重新辦理，如土地查有不予出租情形，將無法重新辦理出租。為免影響權益，請承租人務必配合在今年年底前申請換約續租。

國產署提醒，承租人申請續租換約可透過郵寄、至原出租機關臨櫃、跨區受理方式提出，應備文件包括：身分證影本、原租約書（遺失者可現場補填遺失切結書）、通知續租公函（未攜帶亦可申辦）、印鑑證明書、印鑑章（帶原租約章或本人帶身分證親自到場者免附）、租金繳納收據（無欠租者免附），委託別人代理者，須附受託人身分證影本、印章。