李佳芬啟示錄 不到3年賺1千8百萬要繳多少稅？

2019-11-28 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜之妻，爆出賣板橋豪宅時未誠實申報，且短報財產交易所得，被中區國稅局核定連補帶罰約120萬元。國稅局官員表示，無法評論個案，依法售屋所得以核實課稅為原則，雖可依部頒的標準來計算稅額，但若查得實價仍要實價課稅，尤其高價房屋、短期頻繁交易的案件最容易被查稅。

房仲業者表示，一旦收到國稅局來函「輔導」，恐怕就是已經被國稅局鎖定了，還是誠實補稅為上策。

依據最高行政法院判決書，李佳芬96年時以近4千萬的價格買下新北市「麗寶東方明珠」預售屋，99年完工交屋並過戶後，不到一個月就以近6千萬元的價格出售，獲利1847萬元，隔年報稅時卻沒有申報。國稅局發現後，因未掌握到實際售屋價格，以部頒標準推計課稅，發出2萬多元稅單。

隔年國稅局選案查稅，李案被選查，國稅局查稅前發函輔導，提醒李佳芬要誠實依法以實際交易價格稅，但李未理會。中區國稅局事後查得實價，因此對李連補帶罰約120萬元。

國稅局官員表示，無法評論個案，但確實有民眾以為國稅局不會知道，就漏報售屋所得，或者有報稅，卻只以部頒標準來推計申報，沒有核實申報。國稅局每年都會比對地政及建商售屋相關資料，若被選中，也會基於愛心辦稅的原則，發函輔導民眾，提供正確的法律規定，如果誠實補稅，都不會處罰。

國稅局官員重申，房地合一新制上路前，屬舊制的房屋，售屋所得是以核實課稅為原則，房屋部分的獲利是併入所得課稅，土地的部分則免稅。計算方式是實際成交價格，減去買進成本，再扣除仲介費、代書費等必要費用，來計算所得。

除非買賣時都將房屋及土地分開計算，否則要依房屋評定現值占土地公告現值與房屋評定現值的比例（房地比），計算房屋部分的財產交易損益。

以李佳芬此案來看，她一買一賣差價高達1847萬元，按部頒標準只推計所得為88萬6620元，以實價計算所得則為444萬4902 元，多了5倍。但即使如此，計稅所得也不到實際買賣獲利的四分之一，可見稅法對房地產交易所得十分優惠。

用繳稅金額來看，李售屋賺了一千多萬元，若按部頒標準只要繳稅2萬1957元，簡直是暴利；後按實價計稅也只要繳稅81萬8094元，也不過是零頭。

相較於每天辛苦工作的薪資所得一分錢都打不了折扣，果然做不動產買賣、資本利得比較好賺，難怪當時不動產炒風無法遏止，使房市狂飆。一直到後續政府接連祭出奢侈稅、房地合一稅及囤房稅（房屋稅差別稅率），且央行推出針對性信用管制措施後，飆漲的房價才緩和下來。