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小確幸！彩券中獎免稅門檻調高至5,000元 多看三場電影

2019-11-27 16:20經濟日報 記者楊筱筠／即時報導

小確幸！政府選前放利多，彩券中獎免稅門檻調高至5,000元，等於未來5,000元以下的彩券中獎金額，民眾可以「全領」，民眾每張5,000元中獎刮刮樂可以省稅1,020元，等於多喝20杯定價50元的珍珠奶茶，或是多看到3場電影。

台彩總經理蔡國基今（27）日表示，彩券中獎免稅門檻從2,000元調高至5,000元後，代表過去2,001元到5,000元的刮刮樂中獎金額，都不用再扣稅，換算原本中3,000元獎可以省稅612元，可以多吃到6個100元便當。

另一個好處是，民眾未來免拿身分證件，就可以直接在投注站領取。

自2014年第四屆公益彩券發行以來，平均每年有近50萬張中獎刮刮樂獎金在2,001~5,000元間。

蔡國基表示，未來配合免稅門檻提高，台灣彩券也會應調整中間獎金調配，將會「更活潑」。

因應財政部修正，將政府舉辦彩券的中獎獎金免稅門檻提高，範圍包括公益彩券、運動彩券及統一發票，從今年12月1日起，獎金超過5,000元，才需扣繳20%所得稅，高於原本門檻的2,000元。

提高後，未來2,001元至5,000元的中獎獎金，確定為免稅，可以免掉兩成所得稅、千分之4的印花稅。

台彩順勢因應免稅門檻提高，今日宣布推新刮刮樂，主打為全新歷史首款中獎全面免稅的刮刮樂「5000同慶」，中獎金額最高5,000元、每張售價500元、中獎率34.87％，12月2日起限量發售。

台彩表示，新版刮刮樂最高獎金5,000元達5萬個，並特別規劃3,000元的獎級，民眾只要刮中，獎金全拿免扣稅，中獎更有感。

台彩總經理蔡國基表示，彩券中獎免稅門檻從2,000元調高至5,000元後，代表過...
台彩總經理蔡國基表示，彩券中獎免稅門檻從2,000元調高至5,000元後，代表過去2,001元到5,000元的刮刮樂中獎金額，都不用再扣稅，換算原本中3,000元獎可以省稅612元，5,000元中獎刮刮樂可以省稅1,020元。 記者楊筱筠／攝影
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彩券免稅刮刮樂

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