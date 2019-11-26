北市府降房屋稅 學者：居住正義做半套

2019-11-26 20:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／即時報導



針對台北市政府調整稅基達到減稅效果一事，政大財政系副教授陳國樑今（26）日接受電訪指出，這樣的居住正義是「做半套」，可以調降只有一棟房產的小家庭稅基，卻不敢調漲持有多棟房屋的大戶稅基，反而指責中央不推屯房稅，明顯態度不一致。

陳國樑表示，這並不是北市府首次釋減稅利多，針對單一自住房屋，《房屋稅條例》規定的最低稅率為1.2%，北市府已在2017年透過調整稅基達到降稅效果，約降至1.0%，這幾年已經引發其他地方政府跟進壓力，這次再加碼減稅到0.6%，對各縣市的壓力更大。

陳國樑表示，房屋稅、地價稅與土地增值稅是地方政府三大稅收，即便台北市財政狀況足以因應減稅，其他縣市卻不一定，若迫於政治壓力跟進調整稅基，如何補齊財政缺口，恐怕就是酌減政府原有提供的服務。

北市府強調此舉為居住正義的考量，陳國樑卻指出這是「做半套」，北市府對單一自住的房屋就能夠調整稅基，但一談到屯房稅，就不敢動持有多棟房屋的大戶，反而指責中央不修法，明顯態度不一致，選擇性使用政策工具。

北商大財稅系副教授黃士洲則指出，房屋稅基調整固然是地方政府的權限，但透過砍稅基來減稅，難免有點取巧，若中央支持這種取巧的方式，也很有問題。

黃士洲表示，房屋的稅基是依據構造標準單價、折舊率以及路段率等種種因素而訂，基於政治考量更動稅基，已經破壞了原有的制度，未來可能會發生同一棟大樓、同一個社區的鄰居，明明路段與房價相當，繳的房屋稅卻不一樣，未來是否會引發進一步問題，仍有待觀察。