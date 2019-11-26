北市府拍板 三種房屋稅將打五折

2019-11-26 20:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／即時報導



台北市稅捐稽徵處今（26）日表示，北市不動產評價委員會已拍板三大房屋稅調整措施，包括全國單一且自住房屋、包租代管社會住宅及公益出租房屋可減半課稅等，將自2020年7月1日起實施，影響2021年5月開徵的房屋稅，北市府預估，此波調整將有22萬戶受惠，財政稅損預估近3億元。

台北市稅捐處表示，為兼顧稅制合理並適度反映民意，已將相關提案提報不動產評價委員會審議，並於25日會議中通過決講，針對持有自住房屋的屋主，若全國只有這一棟自住房屋，將折減稅基50%，相當於原本1.2%房屋稅率，在稅基減半後變成0.6%，預估這次的調降受惠戶數約20.3萬戶。

除了全國單一自住房屋，不動產評價委員會也通過包租代管所經營的社會住宅房屋，以及公益出租房屋，也將比照單一自住房屋折減房屋稅基50%，相當於房屋稅率降至0.6%，預估調降嘉惠戶數約1.7萬戶。

由於房屋稅屬地方稅，減稅政策勢必衝擊地方財政，台北市財政局副局長游適銘表示，單一自住房屋稅基調降後，預估台北市稅損為2.7億，包租代管及公益出租稅基調降，預估稅損為2,000多萬元。

針對近3億稅損，游適銘表示，台北市針對2017年之後新成屋，房屋稅基將適用較高的標準單價，不過另訂有六年緩漲機制，2017年及2018年以七折計算，2019年、2020年以八折計算，2021年開始以九折計算，依據北市每年約7,000棟新成屋的水準，2021年新成屋稅基依計畫調整，將可彌補此波減稅稅損。

除了三大減稅措施之外，北市不動產評價委員會也拍板若干決議，包括：五層樓以下公寓設置電梯，將不再加價課徵房屋稅，預估1.7萬戶受惠；訂定高級住宅坪數與停車位數量認定標準；442條街道路段率調升、九條街道路段率調降，預估影響戶數約36.7萬戶。