單一且自住房屋稅 北市109年中降至0.5%

2019-11-25 22:44 中央社 台北25日電



為實現居住正義，台北市稅捐處今晚表示，台北市不動產評價委員會決議調整多項房屋稅措施，全國單一且自住房屋可減半課稅，將從現行1%降至0.5%，預計明年7月起實施。

稅捐處發布新聞稿表示，今天決議調整包括全國單一且自住房屋、包租代管社會住宅及公益出租房屋可減半課稅等，預計明年7月1日起實施，受影響者為民國110年5月開徵的房屋稅。

稅捐處說明，此次房屋稅調整重點分別為，加強保障市民居住權益，就全國單一自住房屋稅基折減提高為50%，預估此次調降受惠者約20萬戶。

其次，包租代管社會住宅房屋比照單一自住房屋折減其房屋稅基50%，公益出租於符合台北市都發局規劃條件也比照辦理，預估調降嘉惠戶數約1.7萬戶。

另外，因應高齡化社會及行動不便者的生活需求，以打造無障礙友善環境，電梯設置需求日益普遍，除違章建築外的5層樓以下設有電梯將不再加價課徵房屋稅，預估調降受惠戶數約1.7萬戶。

稅捐處指出，現行規定以房地總價在新台幣8000萬元（含車位價）以上，作為高級住宅認定標準之一。此次也修正為房屋總面積（不含停車位）在80坪以下者，2個以下停車位價應計入房地總價；逾80坪、160坪以下者，3個以下停車位價應計入；逾160坪者，4個以下停車位價應計入。其餘超過部分的停車位不計入。

此外，考量北市近年推動各項公共建設帶動周邊經濟，或是部分路段因商業活動漸趨沒落，稅捐處說，這次決議合計調升442條路段率和調降9條路段率，其餘路段維持原標準，預估影響約36.7萬戶。

稅捐處說，為落實量能課稅原則，也決議維持新標準單價房屋現行緩漲機制。

台北市財政局日前曾表示，為逐步實現居住正義理念，在房屋稅制方面，北市府認為單一且自住者，其稅負宜低，所以自106年7月起對於位於北市且是全國單一自住房屋，透過調降稅基使房屋稅實質稅率從1.2%降至1.0%。