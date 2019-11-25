免稅天堂不免稅！開曼經濟實質法納「反避稅條款」

2019-11-25 18:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／即時報導



全球反避稅風潮擋不住，開曼群島近日已公告新版「經濟實質法」對外徵求意見，新增未申報罰則及反避稅條款等兩大新規。資誠全球稅務服務會計師曾博昇今（25）日建議，台商應關注開曼當局未來的反避稅個案認定，並留意是否在當地有實質營運需求，保留相關證據因應查核。

曾博昇指出，此次開曼經濟實質法修正，主要有兩大改變。首先新增「未申報」處罰規定，過去僅針對惡意隱匿或提供虛偽資訊設有罰則，未來修正後，企業若未在年底期限內提交年度報告，將處罰5,000元開曼幣（約新台幣18.6萬），且可按日連續加罰500元開曼幣（約新台幣1.8萬），罰到提交為止，且無上限。

另一項重大修正則是新增「反避稅」條款，若公司在當地進行的調整或安排，被開曼當局認定為有逃稅嫌疑，將會重新認定其活動，回歸到調整或安排前的狀態後，再來檢視是否符合經濟實質要求。

曾博昇指出，這次開曼經濟實質法修法納入的反避稅條款，相當類似近年國際上為避免租稅協定濫用而訂定的「主要目的測試條款」。由於此類反避稅條款中的文字較為抽象，長久以來在世界各國都有許多爭議，未來開曼稅局在個案認定上是鬆還是緊，如何適用在具體個案上，有待觀察。

他建議，台商企業或個人為因應免稅天堂經濟實質要求，而去調整自身投資架構或交易模式時，要留意是否有實質營運需求或商業理由等要素，並保留相關資料、證據，以應對開曼稅局的詢問及查核。

他表示，新法目前正在徵求意見階段，預計下月初完成，開曼政府這項新政策很可能在年底公布實施，台商應密切注意。

開曼經濟實質法自今年1月1日實施，台商企業或個人在當地所設立的境外公司將需提交年度報告，針對所涉及的相關應申報活動，說明在該年度期間境外公司滿足經濟實質要求。無法證明具有實質者，將被處以罰鍰及刑責，甚至被撤銷營業登記，相關資訊並交換給其他國家。