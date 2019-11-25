誰是大地主？這縣市持有90坪以上土地占比最高

2019-11-25 14:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



台東縣土地持有面積超過90坪以上比重居全台之冠。圖／台東縣政府提供 分享 facebook 財政部統計，私有土地持有面積以12坪者占最多數，達42.7%，土地持有面積91坪以上者 ，則不到一成；各縣市中，雙北地區土地持有面積普遍偏小，台東縣土地持有面積超過90坪以上比重居全台之冠。

財政部統計，2018年私有土地持有面積40平方公尺（約12坪）以下者，全國總計355萬戶，300平方公尺(91坪）以上者78萬戶，則占9.3%。

財政部表示，雙北地區人口稠密、生活機能完善、 土地價格較高，持有面積12坪以下者皆超過七成，占比遠比其他四都高；基隆市土地持有面積12坪以下者也高達65.4%。

若以地理區域觀察，北北基同屬都會地區或腹地狹小，土地持有人持有面積普遍較小，愈往南部、東部地區持有面積大者比重愈高；台東縣近二成六地主持有面積超過91坪，占比為台灣地區最高，推測可能是台東縣農地多，土地持有面積較大。寸土寸金的台北市，土地持有面積超過91坪者僅有1.5%。

但是就全國來看，金門縣土地持有面積超過91坪的占比近三成，比重還比台東縣高；推測和金門人長居於此，世代傳承，加上人口少，土地持有面積本來就比較大有關係。

更大面積的土地1501平方公尺(約454坪）以上者，全國13.2萬戶，這類大地主以台中市最多，1.9萬戶，台北市只有2259戶。

觀察公告地價調整年度持有戶數增減情形，大面積土地持有者2018年較2013年增加2萬戶，其中台中和彰化增加戶數最多；主要是因為中科設廠，精密機械產業鏈持續發展，以及彰化很多隱形冠軍，帶動大面積廠辦需求，即使2013、2016和2018年公告地價調漲，增加稅負，但土地大面積戶數仍持續增加。