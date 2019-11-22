都更優稅 修法前申請案適用

2019-11-22 05:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／台北報導



內政部發布最新函釋，就《都市更新條例》修法前已申請事業計畫的都更案，只要依規定期限申請建造執照並依建築期限完工，也可適用更新後房屋稅減半徵收延長十年、及協議合建的土地增值稅及契稅減免，讓已提出申請或程序中的都更案件也能享有優惠，減輕地主負擔。

為鼓勵民眾參與都市更新，都更條例去年底進行20年來最大翻修，今年1月30日正式施行，新法除將容積獎勵明確化外，同時修正都更條例第67條規定，延長更新後房屋稅減半徵收期限，以及增訂因協議合建辦理產權移轉所產生的土增稅、契稅可減徵40%的規定。

不過，前述二項稅捐減免有五年實施期限之限制，也就是適用至2024年1月30日止，新法實施後，有民眾詢問，若在修法上路前就已經申請在案的都更案件，是否也可適用？

營建署於是發布解釋令釐清適用時間，只要符合規定，這些修法前舊案也都一律可享有這兩項賦稅優惠。

營建署表示，都市更新整合難度高，這次函釋結果，能協助已申請審理中的都市更新案，在審理過程中朝向100%同意方向進行整合，除了能加速審議進程外，也可減少後續強制執行爭議，對於加速都市更新，有一定助益。

新版都更條例今年初上路後，都更步調已經逐漸升溫，內政部也定調明年都更將會大爆發。