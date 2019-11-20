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捐助政黨享節稅？國稅局：民眾黨還不一定

2019-11-20 15:56經濟日報 記者程士華／即時報導

2020大選即將到來，依據《政治獻金法》規定，民眾想捐助政黨節稅，被捐助政黨必須要一定有支持度，台北國稅局指出，目前只有針對九大政黨的捐贈可以節稅，至於台灣民眾黨等新成立的政黨，目前還不一定能節稅，必須要以明年1月的得票率為準。

明年1月11日即將舉辦立委及總統大選，台北國稅局表示，營利事業、個人捐贈給特定政黨、政治團體或擬參選人，必須符合政治獻金法規定，隔年申報所得稅時才可以主張節稅。營利事業可列報為捐贈年度的捐贈費用，節省當年度營所稅；個人捐贈者，則可列入捐贈年度的列舉扣除額。

官員提醒，民眾捐助政黨時必須留意政治獻金法的規定，如果政黨在過去最近一次全國不分區立委選舉、區域立委選舉以及原住民立委當中，每一種選舉中的支持度都未超過1%，不論是對個人或營利事業而言，相關捐贈都不能列報節稅。

官員表示，2020大選當中，符合以上得票率規定，可以接受捐贈的政黨，只有中國國民黨、民主進步黨、民國黨、台灣團結聯盟、信心希望聯盟、時代力量、新黨、綠黨社會民主黨聯盟及親民黨等九大政黨。

至於台灣民眾黨等新成立的政黨，官員指出，這要端看他們在1月11日投票結果的表現，得票率必須符合規定，捐贈者才能適用節稅規定。

台北國稅局表示，個人對於同一政黨的捐贈，每年最高只能列報30萬元節稅，若有捐助不同政黨，每年最高只能列報60萬元節稅；營利事業與個人捐贈政治獻金時，要記得索取並妥善保存受贈單位開立的收據，且收據必須符合監察院規定格式的收據，才能作為列報節稅的證明。

政治獻金得票率

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