汽車零組件降關稅卡關 藍委：請民進黨救救國產車

2019-11-20 11:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／即時報導



立委費鴻泰。 本報資料照片 分享 facebook 財政委員會今（20）日原排定審查「海關進口稅則部分稅則修正草案」，希望降低9項汽車關鍵零組件關稅，但由於民進黨團、時代力量黨團未提出「不復議同意書」，財委會召委、國民黨立委費鴻泰稍早宣布，確定不會審查此案。

費鴻泰表示，外傳民進黨擔心功勞被國民黨搶走，因此本會期不排案，費鴻泰特別向民進黨立院黨團總召柯建銘喊話，「我把功勞送給你們！」他強調，他重視的是本土汽車製造業勞工，是否受到保障，希望民進黨能夠救救國產車。

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目前立法院中，國民黨立委費鴻泰、民進黨立委趙天麟都有提出「海關進口稅則」修正案，且所主張調降稅率，都與經濟部稅式支出報告相同，也就是將9項汽車零組件，自調整前原稅率5%至17.5%，調降至免稅至10%。

由於此案才剛提出，為加速通過，各黨團必須提出「不復議同意書」，才能跳過復議期直接進入審查，不過截至今早，民進黨團、時代力量黨團都未提出不復議同意書，因此今日財委會無法審查此案。

費鴻泰受訪表示，目前除非民進黨財委會召委施義芳在下周排案，還可奮力一搏、力拚本會期過關，但依據民進黨目前態度，本會期恐將來不及，費鴻泰請柯建銘「救救國產車勞工」，讓此案可順利推動。

財政部長蘇建榮表示，財政部尊重委員提案，會依據既有步調推動法案，未來仍須由政委召開協調會、關稅稅率審議小組通過、行政院會通過等程序，財政部都會按步就班推動。