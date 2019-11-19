跨境電商不開發票 明年開罰

2019-11-19 20:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／台北即時報導



自明年1月1日起，消費者向境外電商進行消費時，商家都有義務開立電子發票，任何一筆漏開發票的交易，只要國稅局掌握到資料就會開罰。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 跨境電商開立發票輔導期即將結束，台北國稅局局長許慈美今（19）日表示，在Google、Apple二大業者雙重到位的情況下，自明年1月1日起，消費者向境外電商進行消費時，商家都有義務開立電子發票，任何一筆漏開發票的交易，只要國稅局掌握到資料就會開罰，不會等到3月申報完才開罰。

許慈美今日於國稅局例行記者會上指出，依據《加值型及非加值型營業稅法》規定，針對年銷售額逾新台幣48萬元、經營B2C業務的跨境電商，從2017年5月1日起，就必須要辦理稅籍登記並報繳營業稅，其中對於未開發票的業者暫不開罰，不過輔導期即將於2019年12月31日截止，持續輔導境外電商適用法規。

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許慈美表示，全台設有稅籍登記，且目前仍在營業中的122間跨境電商，已有包括Google、Sony、Amazon在內等七家跨境電商業者，於輔導後已開始開立雲端發票給消費者，至於Apple、Uber等諸多業者，雲端發票系統也預定將在明年1月1日到位。

許慈美表示，在Google、Apple二大跨境電商龍頭配合下，明年起消費者可以在95％線上交易中如期收到電子發票，國稅局仍會積極輔導其餘業者如期開立發票。

跨境電商從2017年5月1日納入稅法，許慈美指出，統計截至今年11月15日為止，總共繳納營業稅89.8億元，光是今年前十月就占了35億元，再加上前二年度所報繳的營利事業所得稅，總共已貢獻稅收105.87億元。

許慈美表示，由於免罰條款將在今年12月31日到期，明年1月1日起，消費者向境外電商進行消費時，商家都有義務開立發票，任何一筆漏開發票的交易，只要國稅局掌握到資料，都會依據依據營業稅法第52條及《稅捐稽徵法》第44條開罰，並不會等到1-2月期發票申報完才開罰。