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反送中／大學變練兵場誰害的？ 港府、校長互相指責

促藝術市場交易 鄭麗君：藝術銷售免徵營業稅適用擴大

2019-11-19 19:03經濟日報 記者何秀玲／即時報導

為促進藝術品創作及交易市場流通，文化部和財政部達成共識，在「文化藝術獎助條例」授權的減免稅規定下，擴大藝術品展覽銷售免徵營業稅的適用機制。即日起，畫廊業者在自營空間或參加展會舉辦展覽，買家在展覽期間下訂、簽署購買意向書，展後完成交易都可免徵藝術品營業稅。此外，畫廊可以提出整年度的展覽計畫，或者將一整年的數檔展覽做一次性申請，皆可列入減免稅範圍。

文化部長鄭麗君表示，文化部與財政部針對藝術品交易市場需求，共同討論稅賦減免的機制作法，近日已達成共識；考量業界藝術品交易的實務流程，針對藝術品銷售的展覽，畫廊可提出全年度的展覽計畫，或者將一整年的數檔展覽做一次性申請，皆可列入減免稅範圍。

有些展覽活動如藝博會通常只有3到4天展期，未來只要買家在展覽期間有表達交易的意願，而且畫廊業者提供相關證明文件，例如在展覽期間買家針對某件藝術品有訂購單、購買意向書、訂金匯款或其他可供查證之證明文件等，在展後才完成藝術品交易，畫廊業者都可以申報免徵營業稅。

文化部表示，台灣的加值型營業稅性質是屬於消費税，為鼓勵藝文消費，文化部依據「文化藝術獎助條例」訂定「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」。在台登記立案的文化藝術事業，從事展覽、表演、映演、拍賣等四類型文化藝術活動，業者最遲須於活動開始一個月前檢具應備文件提出申請，經文化部、財政部及相關目的事業主管機關共同組成「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅審查小組」每月開會審查。獲審查通過的業者，持文化部審查結果公文，向各地國稅局等主管稽徵機關申報減免稅。

文化部將於近日偕同公協會辦理說明會，讓業者更加瞭解藝術品銷售免徵營業稅的申請程序，鼓勵並輔導業者提出申請。

文化部營業稅免稅

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