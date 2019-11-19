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重購抵減退稅優惠 放寬非受扶養親屬設籍也能用

2019-11-19 11:37中央社 台北19日電

財政部核釋，針對房屋交易舊制案件，放寬只要是納稅人直系親屬設有戶籍的自用房屋，都可申請綜所稅重購抵減或退稅優惠，拿掉僅限「受扶養直系親屬設籍」限制，2020年5月報稅即可受惠。

為避免因課稅而影響民眾重購自用住宅換屋的能力，土地增值稅及綜所稅都有提供自用住宅重購抵減或退稅優惠，其中，在綜所稅部分，民眾若重購自用住宅，不論是先賣舊屋後買新屋，還是先買新屋再賣舊屋，只要符合4項要件，因出售舊屋所產生的綜所稅，都可扣抵或退稅，效果形同免稅。

4要件包括，第1為「小屋換大屋」，也就是新屋價格高於舊屋；第2、房屋須為納稅人本人或其配偶所有；第3、設有戶籍；第4、出售前1年內無供營業使用或出租，第2至第4項目的都在確認符合自用住宅定義。

財政部賦稅署副署長吳蓮英解釋，其中關於設有戶籍這項要件，過去規定要納稅人本人、配偶及報稅時列報的「受扶養直系親屬」設籍才符合規定，但先前有民眾反映，希望能適度鬆綁，因此研議後在18日發布解釋令，放寬本人、配偶及直系親屬設有戶籍都符合條件，以進一步落實居住正義。

吳蓮英說，提供重購自用住宅抵減或退稅優惠，本意就是在補貼民眾重新購買自用房屋，尤其針對新屋價格高於舊屋、財務負擔增加的情形，加上考量土增稅重購退稅優惠，對自用住宅也沒有一定要受扶養直系親屬的限制，考量後認為可合理放寬。

吳蓮英指出，民眾在明年5月申報今年綜所稅時，就可因此項放寬而受惠，但提醒，此次鬆綁僅限房屋交易舊制案件，並未包含適用房地合一新制案件。

賦稅署官員舉例，假設民眾體恤同住父母已年長，想賣掉舊自用住宅公寓，換成讓老人家可更方便活動、面積更大的一樓平房，因此在2018年出售1990年買進的舊公寓（屬房屋交易舊制案件），並因賣屋在當年產生所得並繳稅10萬元，之後再2019年重購新屋。

如今規定放寬後，在符合其他規定前提下，房屋戶籍即使是登記在報稅時未列報扶養的直系親屬名下，也符合重購優惠，可在2019年重購年度報稅時，申請退還2018年時因出售舊屋而增加的10萬元稅負，規定更為彈性。

換成是先買新屋再出售舊屋情形也相同，民眾可在出售舊屋當年，直接將因售屋產生的10萬元所得，從當年度要繳的稅中扣除。

自用住宅綜所稅報稅

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