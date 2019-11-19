政府祭連串減稅 租稅負擔率將下滑？

財政部長蘇建榮估計，明年租稅負擔率應可維持13％以上。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

政府近年祭出一連串減稅、補貼政策，國民黨立委曾銘宗昨天在財政委員會關心我國租稅負擔率是否下滑？財政部長蘇建榮表示，去年、今年租稅負擔率約在百分之十三左右，明年在經濟成長、資金回流、實質投資等三大因素下，全國租稅負擔率應可維持百分之十三以上水準，但他坦言，財政理想目標是提高到百分之十五，但有結構性的問題需克服。

租稅負擔率是指政府賦稅收入占國內生產毛額（ＧＤＰ）比重，用來衡量國民承受的租稅負擔輕重程度，比率愈高，國民租稅負擔就愈重；依據財政部資料，二○一六年、二○一七年的租稅負擔率皆為百分之十二點九。

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去年政府實施股利稅改，今年則有節能家電、大貨車舊換新、產創條例延長、名模條款、長照扣除額、日貨關稅等減稅案，明年可能還有印花稅、貨物稅減稅等減稅案，曾銘宗昨天質詢時指出，二○一八年租稅負擔率已上調達到百分之十三點四，關心接下來租稅負擔率是否下滑，並提醒蘇建榮別忘了擔任財長的施政願景。

至於租稅負擔率提高的理想，蘇建榮曾提出願景，長期目標希望將租稅負擔率提高至百分之十五，符合國際一般平均水準，任內會朝此方向努力。他表示，國內稅制有結構性因素要去努力，未來稅基擴大、租稅結構調整是重要的工作，需有步驟地、逐步建立財政制度。

賦稅署官員指出，提升租稅負擔率是國家財政的願景，但實務上有一定困難，若從台灣ＧＤＰ水準觀察，租稅負擔率每要提高一個百分點，相當於稅收必須增加一千七百億元。

財政部統計處表示，觀察亞洲國家二○一八年度表現，新加坡租稅負擔率為百分之十三點五，日本為百分之十八點二、南韓為百分之二十，台灣租稅負擔率仍屬偏低。