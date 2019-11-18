親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

反送中／理大有人想用繩索逃離被警發現 發射催淚彈

報遺產稅不必回老家 12月起跨區服務上線

2019-11-18 22:32經濟日報 記者程士華／即時報導

財政部賦稅署今（18）日召開記者會表示，以往遺產稅只提供跨局代收服務，但隨著《遺產稅跨局臨櫃申辦作業要點》即將上路，從今年12月1日開始，只要申報遺產總額、財產種類以及欲適用扣除額符合規定，這類遺產稅申報案件就可以跨局臨櫃申報，民眾可以在30分鐘內就拿到遺產稅完稅證明。

官員指出，遺產稅跨局申報需符合若干條件，首先是申報的遺產總額限制，要在新台幣2,500萬元以下，且沒有列報不計入遺產總額的財產。

第二項條件為遺產的財產種類，僅包括被繼承人死亡時所遺留的不動產、現金、存款、上市櫃有價證券、車輛及死亡前二年內贈與財產，若為未上市櫃股票或有限公司出資額，個別投資面額不能超過500萬元，否則不能申請。

第三項條件則是欲適用的扣除額，只申報配偶、直系血親卑親屬及父母扣除額、身心障礙扣除額、農地農用扣除額、未償債務扣除額、應納未納稅捐扣除額、公共設施保留地扣除額及喪葬費扣除額。官員表示，若有申報其他扣除額，也無法跨局辦理申請。

官員表示，除了以上三類簡易案件條件，還有幾種不得跨區辦理的特殊狀況，包括逾期申報、代位申報、再轉繼承案件、涉及訴訟、被繼承人因公死亡或已非稅務居民，以及涉及配偶剩餘財產差額分配請求權的案件，這些案件還是得到戶籍所在地國稅局審核，不適用跨區服務。

遺產稅新台幣

相關新聞

台商資金回流 財長籲：把握機會 晚了優惠恐減少

2019-11-18 09:46

海關加強查緝 包裹未實名認證將無法通關

2019-11-18 00:43

網購逃漏稅 3步驟抓漏

2019-11-18 00:38

9月後賣地 須繳納地價稅

2019-11-17 22:40

新聞中的法律／從外送員意外談僱傭與承攬

2019-11-17 22:40

大陸台幹薪資 兩方式報稅

2019-11-17 22:40

陳冲：應賦予證交法新生命

2019-11-17 00:12

解決內線交易監理問題 陳冲籲內部人交易須先公告

2019-11-17 00:11

陳冲：進入數位時代證交法需有新思維

2019-11-16 15:23

汽車零件降稅案 下周闖關

2019-11-15 23:30

財經觀點／獨董選舉 如何擺脫大股東控制

2019-11-15 23:29

廢印花稅…立院本會期可能來不及

2019-11-15 23:25

歐盟明年起加強追稅 會計師、律師也要協助申報

2019-11-15 21:11

網路直播、拍短片 會侵害著作權嗎？

2019-11-15 15:47

陳冲：內線人有交易 就應揭露

2019-11-17 00:47
看更多

熱門文章

年輕人理財怕「輸不起」！聽懂4句真話 也能穩穩逆轉勝

2019-11-18 10:00

記憶體五大咖：產業復甦了

2019-11-18 00:15

義美公主 再奪保時捷經銷權

2019-11-18 00:09

台商匯回投資實際金額為零 立委：台灣錢太便宜

2019-11-18 11:11

領勞保年金可否再領遺屬年金？銓敘部報你知

2019-11-18 12:52

鴻海組團 打造5G專網一條龍

2019-11-18 00:14

有錢保戶欠國民年金保費 配偶最快明年免再幫繳

2019-11-18 00:06

燦坤高層異動 總經理李佳峰上任7個月閃辭

2019-11-18 09:31

銀行要裁撤ATM 顧立雄提三原則

2019-11-18 14:44

台商回台投資統計6971億元 經濟部：還未見「境外」資金匯入

2019-11-18 11:16

7奈米供不應求...台積5奈米 緊鑼密鼓

2019-11-18 00:20

鴻海集團布局6G 台揚、建漢扮要角

2019-11-18 00:13

國營銀行為避免員工流失 工會將爭取四大訴求

2019-11-18 16:50

旅館業出售頻傳！這家飯店每晚18K起跳 訂房率卻高達九成？

2019-11-18 11:44

台日結盟 GIS攜JDI搶新蘋單

2019-11-18 00:07

Uber條款輔導期限到 300司機怒吼「沒活路」

2019-11-18 10:53

台泥集團聯合法說會 張安平：總經理人呢？

2019-11-18 18:01

網購逃漏稅 3步驟抓漏

2019-11-18 00:38

總座、發言人雙雙去職 燦坤發聲明：尊重意願

2019-11-18 12:10

大同如何合法代墊華映欠的近億工資 顧立雄提解方

2019-11-18 12:19

國泰金今法說會 國內外股票減碼逾880億元

2019-11-18 15:32

六領域需求熱 催動記憶體景氣

2019-11-18 00:14

旺宏受惠NOR記憶體漲價利多 外資調升目標價

2019-11-18 11:56

林之晨打棒球險毀容 名醫父母合力救回帥臉

2019-11-18 12:08

台商申請回台投資6971億 實際匯回仍掛蛋

2019-11-18 14:37

低谷已過 5大咖看好記憶體後市

2019-11-18 00:47

銀行業徵才 鎖定金融科技專長

2019-11-18 00:49

富邦VIX波動升 市場傳這原因

2019-11-18 20:29

放大年終獎金 靠數位帳戶自賺紅包

2019-11-18 18:49

茂林打入全額交割喊冤 排除頎茂對財報影響

2019-11-18 09:59

金融環境好的佐證？陳冲：ATM密度全球第一不是好事

2019-11-18 13:43

上任僅七個多月！燦坤總座李佳峰請辭 3C通路震撼

2019-11-18 15:10

燦坤總經理閃辭 轉型策略生變？

2019-11-18 14:37

海關加強查緝 包裹未實名認證將無法通關

2019-11-18 00:43

財會CEO跨界互粉 臻鼎、穩懋、上銀三巨頭怎麼贏出頭

2019-11-18 11:17

台銀、土銀、輸銀三國營銀行 舉行團體協約聯合簽約

2019-11-18 12:16

台商回台投資達7千億？經濟部：還沒看到海外資金匯入

2019-11-18 15:00

富邦人壽擬參與阿里巴巴在港IPO 擬申購5億美元

2019-11-18 21:21

這位董事長唸交大時常翹課 今大手筆捐母校1.5億元

2019-11-18 19:31

本土品牌NET 力抗快時尚

2019-11-18 00:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top