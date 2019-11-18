報遺產稅不必回老家 12月起跨區服務上線

2019-11-18 22:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／即時報導



財政部賦稅署今（18）日召開記者會表示，以往遺產稅只提供跨局代收服務，但隨著《遺產稅跨局臨櫃申辦作業要點》即將上路，從今年12月1日開始，只要申報遺產總額、財產種類以及欲適用扣除額符合規定，這類遺產稅申報案件就可以跨局臨櫃申報，民眾可以在30分鐘內就拿到遺產稅完稅證明。

官員指出，遺產稅跨局申報需符合若干條件，首先是申報的遺產總額限制，要在新台幣2,500萬元以下，且沒有列報不計入遺產總額的財產。

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第二項條件為遺產的財產種類，僅包括被繼承人死亡時所遺留的不動產、現金、存款、上市櫃有價證券、車輛及死亡前二年內贈與財產，若為未上市櫃股票或有限公司出資額，個別投資面額不能超過500萬元，否則不能申請。

第三項條件則是欲適用的扣除額，只申報配偶、直系血親卑親屬及父母扣除額、身心障礙扣除額、農地農用扣除額、未償債務扣除額、應納未納稅捐扣除額、公共設施保留地扣除額及喪葬費扣除額。官員表示，若有申報其他扣除額，也無法跨局辦理申請。

官員表示，除了以上三類簡易案件條件，還有幾種不得跨區辦理的特殊狀況，包括逾期申報、代位申報、再轉繼承案件、涉及訴訟、被繼承人因公死亡或已非稅務居民，以及涉及配偶剩餘財產差額分配請求權的案件，這些案件還是得到戶籍所在地國稅局審核，不適用跨區服務。