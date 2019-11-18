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年輕人理財怕「輸不起」！聽懂4句真話 也能穩穩逆轉勝

為什麼柯文哲說小英一定贏？「這是時也運也命也！」

台商資金回流 財長籲：把握機會 晚了優惠恐減少

2019-11-18 09:46經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

財政部長蘇建榮。本報資料照片
財政部長蘇建榮。本報資料照片
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立法院財委會今天上午進行「海外資金回台現況及後續管理投資標的與因應策略」專案報告，財政部長蘇建榮表示，希望台商把握機會，讓資金能夠盡快回來進行實質投資，早一點回來的話，取得相關成本會比較低，減稅可以減到4%，如果等到第二年再回來優惠可能不一樣。

對於媒體報導，部分台商資金回來受阻，蘇建榮表示，沒有什麼問題，基本上他們匯回來，會有他們的管道，如果有問題的話，台商還可以再次的申請 。

至於截至年底會有多少資金會回來？蘇建榮說，這要看廠商，財政部目前積極巡迴對廠商說明，希望資金可以盡快懷來進行投資；基本上如果早一點回來進行實質投資，土地成本相對會比較低一點，享受的租稅優惠是4%，也就是可以減稅減到4%，這是比較優惠的，「如果是第二年再回來到時候可能就不一樣」。

至於外界質疑鼓勵台商資金回流成效不彰，蘇建榮則表示，目前才實施三個月，廠商還在觀望期間，還有將近九個月的時間，明年8月14日才滿一年，所以後續還有九個月的時間可以去了解，「沒有成效不好的問題，只是目前廠商還在觀望」。

政府推動「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（境外資金匯回專法）並自今年8月15日上路，實施期間二年，台商可以將存放在國外的資金透過專法匯回，就可以適用首年8%、第2年10%稅率；如果有實質投資，就可以減半為4%與5%。

台商外資

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