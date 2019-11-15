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歐盟明年起加強追稅 會計師、律師也要協助申報

2019-11-15 21:11經濟日報 記者程士華／即時報導

OECD與歐盟近年力推租稅改革，資誠（PwC）聯合會計師事務所今（15）日下午舉辦「OECD及歐盟稅改趨勢與因應」研討會，PwC荷蘭稅務專家Pieter Janson指出，歐盟將於2020年7月1日加強跨境交易申報義務，不僅企業要申報，會計師與律師等專業中介機構也有申報義務，歐盟間也將對於這些資訊進行交換。

資誠併購稅務諮詢服務副總經理陳民卿表示，自OECD及G20提出BPES各項行動方案後，國際間稅改趨勢業已廣泛的影響到跨國併購交易，無論是對跨國併購交易的投資架構、稅務盡職調查的範圍等，都須審慎評估各地稅務法令變化的影響。

陳民卿表示，歐盟所提出強制揭露指令(DAC6)，也將增加跨國併購交易在各國之揭露義務。而在各國漸趨嚴謹的反避稅法令規範及資訊揭露透明度更高的交互影響下，併購後整合之稅務風險管理，包含交易流程檢視與營運價值鏈(功能風險)之整合綜效，已然成為併購時應併同考量之重要稅務課題。

資誠併購稅務諮詢服務主持會計師謝淑美強調，OECD及歐盟等所提出的稅改趨勢對即將立法進入實施階段的各項法令，勢必增加各地稅務成本及法遵成本，對於未來獲利能力恐有實質影響，買賣方在建構財務模組評估未來投資獲利報酬時，應更加著重稅務基礎假設之合理性並列入各國之稅改方向。

資誠全球稅務服務會計師曾博昇表示，大部分台資企業在歐盟營運，主要需要建置銷售通路、研發據點或製造廠，這些營運模式的建置必須要充分考慮歐洲所得稅、扣繳稅、移轉訂價、常設機構及增值稅等的影響及議題，歐盟的稅制這幾年變化很大，建議企業需要諮詢專業。

曾博昇分享，過去幾年也看到很多台資企業在歐洲進行併購，併購後企業往往會進行控股架構、營運模式及交易模式的調整，調整過程必須注意可能產生的相關稅務議題，例如如何適用免稅重組，是否會產生出走稅，如何進行無形資產評價等，以達成併購後重組的最適化，並避免調整過程中可能產生額外的稅負或風險。

資誠聯合會計師事務所與國際PwC夥伴合作舉辦「OECD及歐盟稅改趨勢與因應」研討...
資誠聯合會計師事務所與國際PwC夥伴合作舉辦「OECD及歐盟稅改趨勢與因應」研討會。圖／資誠提供
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併購歐盟稅改

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