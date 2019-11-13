伊斯蘭債券將來台 如何課稅看這邊

2019-11-13 10:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／即時報導



為推動國內債券商品多元化，並吸引外國發行人參與我國國際債券市場，金管會今年6月中正式發函開放伊斯蘭固定收益證券（Sukuk）商品，財政部也發布相關課稅規定，比照國際債券辦理，其「固定收益」也視為國際債券利息收入來課稅。

財政部表示，Sukuk課稅規定分為兩方面，包括證券交易稅及所得稅。Sukuk為符合伊斯蘭律法禁止收取利息的教義，商品設計架構以「分配收益」取代支付「利息」，金管會認定其經濟實質與普通債券相同，財政部課稅方式也配合金管會規定，透過解釋令明確規範。

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證交稅方面，財政部表示，由於國際間金融監理機構及國際債券市場，都將Sukuk視為債券，加上其發起人為外國企業或外國政府，歸類為外幣計價的公司債及外國政府公債，因此財政部解釋令指出，買賣Sukuk比照公司債及金融債券，至2026年12月31日前停徵證交稅。

所得稅方面又分為兩層面來看。第一層面為「固定收益」，Sukuk的固定收益也就是一般債券的利息，由於是發行人是外國發行人，非屬中華民國來源所得，因此在課稅上，個人取得固定收益免納綜合所得稅，但必須計入個人基本所得額課徵基本稅額。

若是總機構在我國境內的企業取得Sukuk固定收益，則應課徵營利事業所得稅；若是非境內居住個人、外國企業取得固定收益，則無需課徵基本稅額及所得稅。

第二層面為「證券交易所得」，也就是個人投資人買賣Sukuk的所得，屬於我國來源所得，依規定免徵所得稅。

若是投資人為總機構在我國境內的公司，及外國企業在我國境內有固定營業場所或營業代理人者，買賣Sukuk產生的證券交易所得，必須計入基本所得額課徵基本稅額。

一般債券都有利息收入，伊斯蘭債券Sukuk是在伊斯蘭律法下發行，不稱為利息，而是利用其他方式包裝後再發放投資收益給投資人，通常是透過SPV（特殊目的公司）包裝利息後，再給投資人，收益通常比一般債券高，吸引不少投資人注意。