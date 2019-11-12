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盯快遞貨物逃漏稅 海關設專組

2019-11-12 23:47聯合報 記者沈婉玉／台北報導

跨海關昨天宣布成立「快遞貨物金流查核專案小組」，揪出逃漏稅。圖／聯合報系資料照片
跨海關昨天宣布成立「快遞貨物金流查核專案小組」，揪出逃漏稅。圖／聯合報系資料照片
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跨境網購盛行使進口快遞貨物數量龐大，海關昨天宣布成立「快遞貨物金流查核專案小組」，找國稅局及銀行局合作，將運用大數據技術，主動從刷卡金流篩選出可疑案件，內外夾擊揪出逃漏稅。由於進口快遞貨物九成來源地是中國大陸，第一階段鎖定「淘寶網」與「淘寶台灣」的往來資料進行查核。

雙十一光棍節剛過，「剁手族」網購莫不刷到手軟，聽到海關將主動從刷卡金流查逃稅，不禁感嘆連上網找便宜的小確幸都要破滅，但官員強調，這是為了避免出現「到國外網站買東西免稅，但在國內網站買東西要稅」的狀況，讓國內電商業者處於不公平競爭。

關務署副署長彭英偉表示，過去多是採取事後稽查，抽查出個案後，再比對刷卡及物流資料，未來將直接運用金管會提供給財政部有關電商交易平台的刷卡資料，再交叉比對勾稽報關資料，直接從資料中篩選出不符「合理自用」的可疑案件來調查。

財政部關務署統計，我國今年九月查獲高價低報補稅案件十二萬三九六六件，年增百分之十一；補稅金額九一八三多萬元，年減百分之四點九。

電商海關淘寶財政部逃漏稅

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