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土銀社會福利公益信託捐贈1.4億元 1800人受益

2019-11-12 21:53經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

土地銀行致力履踐「人文關懷」與「社會公益」的企業社會責任向來不遺餘力，於2016至2018年度先後與24位委託人、18個縣市政府合作成立36件「社會福利公益信託」，捐贈總金額達1.4億元，受益人數已逾1800人。

土銀亦與多所學校合作大力推動「教育公益信託」，以鼓勵家境清寒學子向上求學。辦理四場捐贈儀式及兩場音樂會結合捐贈儀式，期盼喚起社會各界對弱勢族群安養生活的關注及重視。

本次公益園遊會活動表揚委託人今年捐贈總金額達1億1250萬元續創新高外，活動序幕為捐贈暨頒獎儀式，由財政部次長莊翠雲頒贈感謝獎座予委託人代表，儀式結束後安排倡導全民健康運動之廣場舞及身障團體黑門樂團、欣韻二重唱音樂表演。

園遊會配合銀髮族需求規劃相關「以房養老」、「退休理財」、「銀髮安養信託」、「行動支付台灣pay」及商請財政部台北國稅局宣導「電子發票」等主題設攤，並邀請雙北地區長青學苑、松年大學等長者參與同樂，藉著趣味闖關遊戲寓教於樂連貫整個園遊會活動。

土銀董事長黃伯川表示，希望藉由本次公益園遊會致上對公益信託捐贈者及在座嘉賓長期支持及愛護土地銀行之誠摯謝意。

土地銀行公益信託捐贈儀式邀請遠雄建設副總經理楊舜欽（左起）、土銀總經理謝娟娟、財...
土地銀行公益信託捐贈儀式邀請遠雄建設副總經理楊舜欽（左起）、土銀總經理謝娟娟、財政部次長莊翠雲、土銀董事長黃伯川及宏匯集團總裁黃坤泰共同合影。圖／土銀提供
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