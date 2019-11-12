土銀舉辦2019公益園遊會 為弱勢族群送暖

2019-11-12 19:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ／即時報導



土地銀行致力履踐「人文關懷」與「社會公益」的企業社會責任向來不遺餘力，於105～107年度先後與24位委託人、18個縣市政府合作成立36件「社會福利公益信託」，捐贈總金額達1億4千萬元，受益人數已逾1,800人。亦與多所學校合作大力推動「教育公益信託」，以鼓勵家境清寒學子向上求學。前已辦理4場捐贈儀式及2場音樂會結合捐贈儀式，旨在期盼喚起社會各界對弱勢族群安養生活的關注及重視。

本次公益園遊會活動除為表揚委託人今年捐贈總金額達1億1千2百50萬元續創新高外，並邀請財政部莊翠雲次長蒞臨嘉勉，以增添活動光彩。活動序幕為捐贈暨頒獎儀式，由莊次長頒贈感謝獎座予委託人代表，儀式結束後安排倡導全民健康運動之廣場舞及身障團體黑門樂團、欣韻二重唱音樂表演。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

園遊會係配合銀髮族需求規劃相關「以房養老」、「退休理財」、「銀髮安養信託」、「行動支付台灣pay」及商請財政部台北國稅局宣導「電子發票」等主題設攤，並邀請雙北地區長青學苑、松年大學等長者參與同樂，藉著趣味闖關遊戲寓教於樂連貫整個園遊會活動。

土銀董事長黃伯川致詞時表示：在108年即將結束邁入109年此時，希望藉由本次公益園遊會致上對公益信託捐贈者及在座嘉賓長期支持及愛護土地銀行之誠摯謝意。土銀在地深耕經營帶給客戶安定和信賴感，秉持取之於社會，用之於社會的信念，當以實際行動推動社會公益。

土銀對高齡者及身心障礙者安養生活照護之公益活動將持續推廣，也竭誠歡迎企業或社會大眾善心捐款參與社會公益，把資源提供給最需要幫助的族群，土銀在兼具國營事業及推動企業社會責任雙重身分下，參與社會公益是經營時不可忽略的重要目標。