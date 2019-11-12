10月雲端發票占比達25% 每四人中有一人使用

2019-11-12 16:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／即時報導



財政部鼓勵民眾使用雲端發票，據統計，今年10月單月雲端發票占比已達到25%，等於每四人就有一人使用雲端發票，成長幅度驚人。財政部為推廣雲端發票，自今年9-10月期增開40萬組500元雲端發票專屬獎，近日也修正相關規定提供多元兌獎管道。

官員表示，財政部官方推出的「統一發票兌獎」APP，最新統計下載使用次數已超過137萬次，且今年10月單月雲端發票占比已達到25%，相較去年占比不到兩成已有顯著成長，越來越多民眾在消費時選擇索取雲端發票。

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官員表示，使用雲端發票不僅中獎機率更高，也能輕鬆達到發票管理、掌握消費資訊等目的，而民眾透過官方APP將載具歸戶，中獎發票就可透過APP一鍵入帳，是最方便的兌獎方式。

若民眾未歸戶，且未設定獎金自動匯款，可前往超商的多媒體資訊服務站KIOSK，例如ibon、Famiport等印出中獎的紙本電子發票後，前往實體代發獎金據點兌獎。

官員表示，民眾使用載具儲存雲端發票，且在領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過統一發票兌獎APP兌領全部獎項，還可節省千分之4印花稅；不過若領獎前已印出或消費時索取電子發票證明聯者，僅能透過APP兌領五獎、六獎及雲端發票專屬百元獎。