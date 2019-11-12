吳自心：企業要兼顧利害關係人權益 獲利非唯一追求指標
財政部政務次長吳自心今（12）日表示，財政部職司公股股權管理業務，為確保公股權益積極落實公司治理，提升董事會職能，同時強化內稽內控及法令遵循，期許兼顧業務績效成長、風險控管及善盡企業社會責任。
吳自心今日出席由《經濟日報》與亞洲生態發展聯盟共同舉辦之「2019大師智庫論壇-企業倫理與永續發展」論壇，致詞時表示，相較於一般企業，若金融機構公司治理不佳，將造成投資人權益損失，除影響公司誠信及永續發展外，更引起金融危機之系統性風險，因此，公司治理是遂行企業社會責任的必要基礎，如無誠信做為基礎，則難以做好企業社會責任。
依據2018年上市上櫃企業公司治理評鑑結果，財政部督導的八家公股金融機構當中，除了未上市的台灣銀行與土地銀行，兆豐金控、第一金控、華南金控、合庫金控、彰化銀行與臺灣企銀均名列所有受評上市公司前20%。
至於履行企業社會責任方面，公股銀行授信納入「赤道原則」精神，於「會員授信準則」第 20 條第5項規定，辦理企業授信審核時，需審酌借款戶是否善盡環境保護、企業誠信經營以及社會責任。
吳自心表示，對於財政部派任公股金融機構負責人、經理人及董監事績效之考核，就提供涉企業社會責任有助提升公股銀行形象之具體事蹟佐證資料，均審酌納入「其他具體優良事蹟」評核之參考。
此外，公股銀行亦協助減輕無自有住宅家庭購屋資金負擔，落實居住正義，賡續推動青年安心成家貸款；提升我國婦女及中高齡國民勞動參與率，建構創業友善環境及提供經濟弱勢者基本程度人身保險保障，辦理微型金融貸款及微型保險。
吳自心表示，現代企業除了為股東創造最大利益，還要兼顧所有利害關係人權益，獲利已非企業唯一追求指標，尚須兼顧社會包容、環境永續及良善治理之全方位面向。因此，從企業社會責任（CSR）發展衍生新概念與趨勢，即是強化對於環境（environment）、社會（social）及公司治理（governance）之重視，合稱「環境、社會和公司治理（ESG）」原則。
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