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仁寶第4季非PC產品出貨 將進入全年高峰

2019-11-11 20:43經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

仁寶今（11）日公布2019年第3季稅後純益18.0億元，季增1%，年減52%，第3季每股稅後純益(EPS)0.41元，該公司今年第3季獲利較去年同期大幅下滑，主要是去年第3季有處分聯寶一次性的業外獲利25.11億元，使得去年同期基期墊高，展望第4季，非PC產品出貨量將進入2019年全年最高峰。

仁寶2019第3季合併營收為2,499.23 億元，由於部分客戶因第2季關稅影響提前備貨，因此第3季營收受到影響，分別較上季及去年同期下滑 1%。然而，在仁寶持續精進生產效率及費用控管得宜的努力下，合併營業淨利為 24.20 億元，較上季下滑 9%，但較去年同期增長 27%。至於營業外收入為 8,700萬元，也較上一季改善。

仁寶在 2018 年第3季處分聯寶電腦股權，貢獻一次性的業外獲利 25.11 億元，使得去年同期業外收支基期墊高。因此，2019年第3季稅後純益為18.00 億元，較去年同期下滑52%，但仍較上季增長 1%。2019單季每股純益為 0.41 元，與第2季每股純益0.41元相當。

仁寶2019年前三季合併營收 7,129.19 億元，年增 4%。合併營業淨利為 75.01 億元，年增 14%，合併營業淨利率為 1.1%。扣除業外收支及所得稅費用後，稅後純益為 49.42 億元，每股純益為 1.13 元。

仁寶表示，2019第3季PC出貨1140萬台，季減7至8%，符合之前預估季減個位數的預測，主要是第2季已提前拉貨，目前中央處理器供應吃緊，影響PC出貨，使得第4季PC出貨會較第3季下滑個位數，但非PC產品第4季出貨會是2019全年高峰。

至於仁寶的台灣與越南廠擴產進度，仍待客戶視關稅發展而定。

仁寶營收

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