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前十月稅收破2兆 續創歷年同期新高

2019-11-11 16:20經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

財政部統計處今（11）日公布10月稅收共2,466億元，前十月稅收共2兆1,159億元，年增3%，不僅累計稅收突破2兆元大關，也續創歷年同期新高。

財政部指出，累計1至10月實徵淨額與上年同期比較，增加較多的稅目包括營利事業所得稅年增13.2%，以及土地增值稅年增8.6%；減少較多的稅目包括證券交易稅，年減15.7%，綜合所得稅也因為所得稅制優化方案調高四大扣除額，年減1.2%。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，前十月稅收創新高的稅目包括營所稅、關稅、房屋稅、牌照稅以及總稅收，已達到全年稅收預算數的稅目包括：營所稅、綜所稅、遺產稅、房屋稅以及牌照稅。

所得稅財政部房屋稅

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