出國兩年戶籍遭遷出 慘遭補徵地價稅

2019-11-10 16:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／台北即時報導



地價稅已自11月起開徵，稽徵機關指出，要適用自用住宅用地稅率，記得滿足兩條件，第一是戶籍登記，至少需保留本人或配偶、已成年直系親屬任一人在該戶籍；第二則是不能出租，否則將無法符合自住規定。

高雄市曾有一案例，民眾收到不符自用住宅用地規定的公文，並補徵地價稅，原來是因為這位民眾出國許久，雖戶籍未遷出，但由於出境兩年以上，戶籍已被戶政機關改為遷出登記，加上這位民眾的配偶、直系親屬都沒有將戶籍遷過來，導致不符自用住宅規定。

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由於地價稅是採累進稅率，持有土地越多、地價總額越高，適用稅率也會隨之變高，從基本稅率千分之10到最高千分之55，差距不小；但如果適用自用住宅用地，稅率僅千分之2，與一般用地稅率至少相差四倍以上，選擇適用自用稅率，是許多人的節稅方式之一。

不過，未辦竣戶籍登記成為民眾無法適用自用稅率的常見疏忽之一，不少民眾因為子女就學或就業需求、請領老人年金、出國逾兩年等因素，將全戶戶籍遷出，導致該處房地不符自用住宅條件，在課徵地價稅時，就得改按一般用地稅率課徵。

高雄市稅捐稽徵處提醒，經核准按自用住宅用地稅率課徵地價稅者，若後來設籍人因工作、留學等因素需出境達兩年以上，要記得留意是否有其他符合規定的親屬在該地設立戶籍，確保自用住宅用地權益。

台中市政府地方稅務局則表示，納稅人若將自用住宅出租，就無法適用自用住宅優惠稅率，依規定必須主動向稅捐稽徵機關申報，改按一般用地稅率課徵地價稅，若未申報而遭查獲，將依規定補稅並處罰。

官員也表示，未來若終止租約，恢復自用住宅使用時且符合要件時，納稅人也必須重新提出申請，並經稽徵機關核准後，才能再適用自用優惠稅率課徵地價稅。

財政部表示，民眾有多元管道繳納地價稅，務必準時完成納稅義務，若逾期申報，在今年12月4日前繳納，尚可免徵滯納金；12月5日後才繳納，每兩日須加徵1%滯納金，最高可加徵15%，超過30日未繳納，將被強制移送法務部行政執行署執行。