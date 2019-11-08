國稅局洩韓國瑜個資？ 財長重砲回批：無的放失 道歉！

2019-11-08 18:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／台北即時報導



財政部長蘇建榮。本報資料照片 分享 facebook 國民黨總統參選人韓國瑜經媒體揭露豪宅交易紀錄，於臉書譴責國稅局與建商洩個資，財政部長蘇建榮今（8）日重砲回批韓是「無的放失」，若沒有相關證據，必須向所有國稅局同仁道歉。

韓國瑜日前經媒體揭露，曾於就任台北農產公司總經理前，購買一處市值約7,200萬、位於台北南港的豪宅，韓國瑜昨（7）日在個人粉絲專頁上以「強力譴責侵害個人資料」為題發表四點聲明，指出當時是購買預售屋並轉售買賣權利，過程完全合法，並指出當時交易資訊僅國稅局與當時建商知悉，質疑建商與國稅局洩漏資訊動機不單純。

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財政部今日下午連續發布二篇新聞稿，強調國稅局嚴格遵守《稅捐稽徵法》相關規定，對於課稅資料絕對善盡保密義務，維護納稅義務人權益，部長蘇建榮更大力喊話，「請韓市長不要無的放矢」。

蘇建榮批評，韓國瑜沒有任何證據就隨意指控盡忠職守、遵守法令的國稅局同仁，不僅是汙衊，更抺煞文官體系長期行政中立的努力。

蘇建榮向韓國瑜喊話，「若有證據就拿出來，他願意進行調查，若沒有相關證據，請韓市長向所有國稅局同仁道歉。」