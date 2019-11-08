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名模條款子法公告 明年5月報稅適用

2019-11-08 16:32聯合報 記者沈婉玉／即時報導

俗稱為名模條款的所得稅法修正，薪資所得計算方式可採定額減除薪資所得特別扣除額（今年度為20萬元），或採規定費用（職業專用服裝費、進修訓練費及職業上工具支出）核實減除擇優適用。財政部於今天訂定發布「個人薪資收入減除必要費用適用範圍及認定辦法」（子法），供徵納雙方遵循。

財政部表示，自今年度起，個人取得的薪資收入若有符合子法規定的職業專用服裝費、進修訓練費及職業上工具支出，相關費用得減除的金額合計超過定額薪資所得特別扣除額者，可選擇核實自薪資收入中減除，以其餘額為所得額，計入綜合所得總額課稅。

民眾明年起辦理年度綜合所得稅結算申報時，若採薪資所得核實減除，要填具薪資費用申報表併同檢附費用憑證、足資證明符合費用項目所定條件、與業務相關等證明文件，供稽徵機關查核認定。

財政部表示，本辦法自今年1月1日施行，民眾於明年5月申報綜合所得稅時即可適用。財政部正研訂相關申報書表及規劃後續稽徵作業，並已於賦稅署網站設置專區，供民眾查閱相關規定，各地區國稅局也將積極宣導，以利新制順利實施。

財政部。記者沈婉玉／攝影
財政部。記者沈婉玉／攝影
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薪資財政部所得稅

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