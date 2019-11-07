政治獻金節稅？ 診所、事務所都NG

2019-11-07 21:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／台北即時報導



2020大選即將來臨，高雄國稅局今（7）日提醒，律師、醫師、會計師等執業人員應注意政治獻金相關規定，不能以診所、事務所名義進行申請，只能以個人名義進行捐贈，申報當年度個人綜合所得稅時，可以列為當年度列舉扣除額。

鳳山分局表示，2020年1月11日為正副總統及立法委員選舉，分局轄內收到許多診所來電詢問，希望以診所名義捐款給政黨或參選人，並將該筆支出列為捐贈年度診所執行業務所得的費用。

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然而官員指出，依據《政治獻金法》第7條規定，政治獻金的捐贈主體，僅限於個人、政黨、人民團體及營利事業，換句話說，診所、事務所等執行業務者，不屬於政治獻金法當中所承認的捐贈主體範圍。

官員表示，診所、事務所等組織並非營利事業，在稅法上視為「執行業務者」，通常是以領有執照的個人成立獨資組織，或好幾位領有執照的個人成立合夥組織，不論是獨資或合夥組織，都跟公司不同，並非獨立法人單位，相關所得也都會併入獨資個人、合夥人的綜合所得稅處理。

官員表示，因此醫師、律師、會計師等執業人員，對政黨、政治團體及擬參選人進行捐贈時，只能以個人名義辦理；若以診所、事務所等執行業務單位名義捐贈政治獻金，並列報為當年度捐贈費用者，國稅局查核時會直接剔除。

官員表示，政治獻金捐贈金額可於個人申報綜合所得稅時，作為當年度列舉扣除額提出，不過每一戶申報的政治獻金總額，不得超過當年度申報的綜合所得總額20%，全年捐贈總額也不得超過新台幣20萬元。

官員表示，若捐贈金額超出稅法規範額度，皆會予以剔除補稅，民眾於進行政治獻金捐贈時，也要額外注意政治獻金法當中，針對單一或多個政黨、參選人的年度捐贈總額限制，以免額外挨罰。