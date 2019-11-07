汽車零組件進口關稅 調降 有譜

進口車在台成長快速，國產車市占率節節敗退。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

十月進口車掛牌數再度超越國產車，為挽救國內汽車產業，經濟部建議調降九項汽車關鍵零組件進口關稅，朝野立委昨天表態支持。財政部長蘇建榮表示，財政部對經濟部提出的稅式支出報告沒意見，目前已進入法制作業程序。若立委提案版本與經濟部差別不大，行政院、財政部也都同意，可力拚本會期過關；蘇建榮表示，會先與行政院交換意見，由行政院決策。

國產車與進口車市占率今年八月來到死亡交叉，進口車市創下歷史單月新高紀錄，以歷史單月新高的百分之五十三點九，強壓國產車的百分之四十六點一，進口車又在十月市占率超過五成。

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業者認為，只要單一車廠承受不住進口車的擠壓放棄國產，將產生連鎖效應，供應鏈體系也將因無法達成規模經濟而解體，因此爭取調降部分國內無產製汽車零組件關稅。

民進黨立委江永昌昨在財委會質詢時表示，國內汽車產業已出現警訊。現行整車進口與引擎進口關稅都是百分之十七點五，不僅不合理，也不利帶動台灣汽車零組件產業發展，應降低進口汽車零組件關稅稅率，協助國內組裝廠、修理廠等汽車產業的發展，「動作不能再慢下去」。

財委會召委、國民黨立委費鴻泰也表示，就他瞭解，朝野立委對此案都支持，將提出修法；若行政院版來不及送入，也可以立委修法版本通過。

對此，蘇建榮表示，此案已在進行法制作業，會儘快提出院版修法草案。若立委提案修法，要看提案內容並徵詢行政院的意見，看是否支持立委的提案版本。

關務署長謝鈴媛表示，經濟部建議引擎等九項關鍵汽車零組件關稅調降，稅率由現行的百分之五至十七點五，最低降為免稅。其中，進口引擎稅率從現行的百分之十七點五降為十。根據稅評結果，降稅稅損為十三點二六億元，但會帶動其他稅目成長，一減一加之下估計稅收會淨增加○點○二億元。

台灣區車輛公會昨也表示，感謝立委及政府部門關注汽車產業發展，非常期待今年年底前能看到關稅調降，為汽車產業注入強心劑。國產車業者表示，相關產業已是危急存亡之秋，此次預定幅度雖然不如業者原先預期，但仍舊不無小補。