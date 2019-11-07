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12強／張奕人生首次投7局 委國教頭：脫帽致敬

汽車零組件進口關稅 調降 有譜

2019-11-07 00:37聯合報 記者沈婉玉邱馨儀／台北報導

進口車在台成長快速，國產車市占率節節敗退。圖／聯合報系資料照片
進口車在台成長快速，國產車市占率節節敗退。圖／聯合報系資料照片
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十月進口車掛牌數再度超越國產車，為挽救國內汽車產業，經濟部建議調降九項汽車關鍵零組件進口關稅，朝野立委昨天表態支持。財政部長蘇建榮表示，財政部對經濟部提出的稅式支出報告沒意見，目前已進入法制作業程序。若立委提案版本與經濟部差別不大，行政院、財政部也都同意，可力拚本會期過關；蘇建榮表示，會先與行政院交換意見，由行政院決策。

國產車與進口車市占率今年八月來到死亡交叉，進口車市創下歷史單月新高紀錄，以歷史單月新高的百分之五十三點九，強壓國產車的百分之四十六點一，進口車又在十月市占率超過五成。

業者認為，只要單一車廠承受不住進口車的擠壓放棄國產，將產生連鎖效應，供應鏈體系也將因無法達成規模經濟而解體，因此爭取調降部分國內無產製汽車零組件關稅。

民進黨立委江永昌昨在財委會質詢時表示，國內汽車產業已出現警訊。現行整車進口與引擎進口關稅都是百分之十七點五，不僅不合理，也不利帶動台灣汽車零組件產業發展，應降低進口汽車零組件關稅稅率，協助國內組裝廠、修理廠等汽車產業的發展，「動作不能再慢下去」。

財委會召委、國民黨立委費鴻泰也表示，就他瞭解，朝野立委對此案都支持，將提出修法；若行政院版來不及送入，也可以立委修法版本通過。

對此，蘇建榮表示，此案已在進行法制作業，會儘快提出院版修法草案。若立委提案修法，要看提案內容並徵詢行政院的意見，看是否支持立委的提案版本。

關務署長謝鈴媛表示，經濟部建議引擎等九項關鍵汽車零組件關稅調降，稅率由現行的百分之五至十七點五，最低降為免稅。其中，進口引擎稅率從現行的百分之十七點五降為十。根據稅評結果，降稅稅損為十三點二六億元，但會帶動其他稅目成長，一減一加之下估計稅收會淨增加○點○二億元。

台灣區車輛公會昨也表示，感謝立委及政府部門關注汽車產業發展，非常期待今年年底前能看到關稅調降，為汽車產業注入強心劑。國產車業者表示，相關產業已是危急存亡之秋，此次預定幅度雖然不如業者原先預期，但仍舊不無小補。

行政院民進黨國產車關稅進口車經濟部汽車零組件財政部車市費鴻泰

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