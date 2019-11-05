財長心願成真 賦稅署舉辦70年檔案展

2019-11-05 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／即時報導



財政部賦稅署自39年改組成立迄今即將邁入第70個年頭，在數十年的歲月為因應國家發展需要，歷經數次賦稅改革，留下珍貴檔案資料。為讓民眾更加瞭解國家重要稅制稅政的發展歷程，並彰顯檔案典藏價值，賦稅署特舉辦2場「流金稅月 賦譽典藏」檔案展系列活動。

賦稅署署長李慶華表示，部長蘇建榮一直希望賦稅署可以將珍貴的檔案整理出來，參加國發會的「金檔獎」，在財政部大樓完成搬遷任務，檔案庫房重整後，終於完成部長的願望。

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蘇建榮表示，他曾擔任十二年的金檔獎評審委員，審查有三大重點，包括：庫房要好、要有創意，以及檔案清理要做好，他對賦稅署檔案展的表現很滿意，認為今年獲獎的機會很大。他強調，台灣的經濟發展過程中，「稅」是很重要的一個環節，三次稅改事關重大，每個時期的目標都不同。

「流金稅月 賦譽典藏」第1場財政大樓展次於今年11月5日正式開幕，展期至29日；第2場將於12月9日假臺北市立圖書館接續開展。

賦稅署表示，本次展覽首度以賦稅史實為主題，精選歷年重要賦稅改革的5大面向包括實現「租稅公平」、「促進經濟發展」、「維護居住正義」、「e化賦稅服務」及「保障賦稅人權」，並串聯12主題為展出主軸，以及首次對外展出財政部賦稅署的機關沿革史，讓民眾可以跟隨檔案的腳步，探究該署隨著時代變遷肩負著不同政策目的於稅改任務所留下的軌跡。

李慶華表示，70年當中，在賦稅長官及同仁的貢獻下，留下非常珍貴的紀綠，都在非常寶貴的賦稅檔案中。利用這次的檔案展，讓精典的賦稅典藏能夠和民眾分享，提供民眾流覽、申請和應用。看看這70年當中，中華民國的賦稅制度如何建立，歷史演變過程有那些精典寶貴的資料。

現場並規劃「消失的稅目」，歷史的記憶打卡區，民眾可選取喜歡的素材背景進行拍攝，為此活動留下回憶。