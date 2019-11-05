鼓勵實名認證 關務署推抽獎活動
2019-11-05 15:22
經濟日報 記者翁至威
／即時報導
雙11網購熱潮來了，財政部關務署為了推廣實名認證，推出抽獎活動。關務署表示，只要在12月15日前註冊「EZ WAY易利委」實名認證APP，就可參加抽獎，頭獎為任天堂Switch遊戲主機五台，另外還有吸塵器、肩頸按摩器等獎品。
關務署表示，為提升使用率，鼓勵跨境網購民眾踴躍註冊使用實名認證APP，民眾在今年12月15日前，完成「EZ WAY易利委」實名認證APP註冊，均可參加抽獎。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
獎品包括任天堂Switch遊戲主機五台、奇美無線吸塵器十台及歌林3D肩頸按摩器十台。另於關務署臉書宣導抽獎活動頁面按讚、公開分享並TAG 兩位好友者，將另抽獎贈送精美陶瓷蓋杯計有50份。
關務署表示，報關業者依規定應取得進口人報關委任書正本與身分證正反面影本後才能報運快遞貨物進口，但隨跨境電子商務產業蓬勃發展，現今快遞貨物多為個人跨境網購進口貨物，民眾如依規定提供身分證統一編號及身分證正反面影本，恐有個資遭不肖業者不法使用或洩露之風險。
因此海關在去年7月開始推動快遞貨物實名認證APP措施，民眾只須透過手機下載「EZ WAY 易利委」實名認證APP，並完成以手機門號綁定個人真實身分資料的實名認證註冊，日後以民眾綁定手機門號申報之報關資料，實名認證APP將主動通知，民眾可透過APP檢視報關資料後，以手機一鍵回復確認。
關務署呼籲，為打擊虛構人頭或冒名申報不法行為，海關持續針對未經實名認證之進口快遞包裹加強報關委任查核，為避免民眾合法快遞包裹之通關受影響，請民眾儘速辦理實名認證。
留言