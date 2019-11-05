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12強／對波多黎各先發出爐 王柏融改打第七棒

鼓勵實名認證 關務署推抽獎活動

2019-11-05 15:22經濟日報 記者翁至威／即時報導

雙11網購熱潮來了，財政部關務署為了推廣實名認證，推出抽獎活動。關務署表示，只要在12月15日前註冊「EZ WAY易利委」實名認證APP，就可參加抽獎，頭獎為任天堂Switch遊戲主機五台，另外還有吸塵器、肩頸按摩器等獎品。

關務署表示，為提升使用率，鼓勵跨境網購民眾踴躍註冊使用實名認證APP，民眾在今年12月15日前，完成「EZ WAY易利委」實名認證APP註冊，均可參加抽獎。

獎品包括任天堂Switch遊戲主機五台、奇美無線吸塵器十台及歌林3D肩頸按摩器十台。另於關務署臉書宣導抽獎活動頁面按讚、公開分享並TAG 兩位好友者，將另抽獎贈送精美陶瓷蓋杯計有50份。

關務署表示，報關業者依規定應取得進口人報關委任書正本與身分證正反面影本後才能報運快遞貨物進口，但隨跨境電子商務產業蓬勃發展，現今快遞貨物多為個人跨境網購進口貨物，民眾如依規定提供身分證統一編號及身分證正反面影本，恐有個資遭不肖業者不法使用或洩露之風險。

因此海關在去年7月開始推動快遞貨物實名認證APP措施，民眾只須透過手機下載「EZ WAY 易利委」實名認證APP，並完成以手機門號綁定個人真實身分資料的實名認證註冊，日後以民眾綁定手機門號申報之報關資料，實名認證APP將主動通知，民眾可透過APP檢視報關資料後，以手機一鍵回復確認。

關務署呼籲，為打擊虛構人頭或冒名申報不法行為，海關持續針對未經實名認證之進口快遞包裹加強報關委任查核，為避免民眾合法快遞包裹之通關受影響，請民眾儘速辦理實名認證。

關務署表示，只要在12月15日前註冊「EZ WAY易利委」實名認證APP，就可參...
關務署表示，只要在12月15日前註冊「EZ WAY易利委」實名認證APP，就可參加抽獎，頭獎為任天堂Switch遊戲主機五台，另外還有吸塵器、肩頸按摩器等獎品。取自關務署網站
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