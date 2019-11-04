立委提案放寬教育扣除額適用 擴及受扶養親屬及本人

2019-11-04 17:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／即時報導



現行教育學費特別扣除額、幼兒學前特別扣除額適用僅限納稅人子女，民進黨立委江永昌今（4）日建議放寬至「受扶養親屬」，例如扶養兄弟姊妹的子女也納入，以符合現代社會變遷。財政部對此表示，目前已開放隔代教養可適用，但是否要再放寬仍須研究。

江永昌今日在立法院財政委員會指出，教育學費扣除額、幼兒學前扣除額在法條中訂得太死，僅限納稅人子女，但近年由於少子化等因素，2017年申請教育學費扣除額總金額較2016年減少4億多，仍有空間可以減稅。

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江永昌指出，現在受監護登記人數共5,000多人，若以每人2.5萬教育學費扣除額計算，合計僅約1.2億元；而0至6歲受監護人約2,300多人，若以每人12萬來計算，約為2.8億元。他表示，稅損顯然還在可承受範圍，財政部應進行評估，放寬兩項扣除額規定。

財政部長蘇建榮對此表示，委員提出的數據財政部會進行了解及評估。賦稅署署長李慶華表示，目前針對社會中常見的隔代教養情況，財政部已做適度放寬，讓扶養孫子女的爺爺奶奶也可享有教育學費、幼兒學前扣除額，若要再進一步放寬，須再評估研究。

除了江永昌提案，國民黨立委羅明才也提出教育學費扣除額修法，希望放寬至納稅人「本人」學費也可適用。羅明才提案指出，近年政府鼓勵終身學習，且在職學生人數越來越多，教育學費扣除額不應侷限於子女，應擴及至本人也適用。

不過賦稅署對此態度較為保留，官員認為，今年所得稅法修法納入「名模條款」、明年報稅適用，納稅人薪資所得除可採定額20萬元減除，也可提出舉證採核實減除，其中「進修訓練費」就是可減除項目之一，與教育學費扣除額概念上類似，是否要再開大門將本人學費納入適用扣除額範圍，需要再評估。