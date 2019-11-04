越來越熱！境外資金專法申請匯回金額突破200億元
2019-11-04 15:12
經濟日報 記者翁至威
／即時報導
迎接台商資金回流，財政部推出境外資金匯回專法，提供優惠稅率，自8月15日上路以來，統計至11月1日止，合計已47件申請案，申請金額已突破200億元，將近214億元，其中已38案核准，核准金額達157億元。
財政部賦稅署統計，個人申請案件共17件，營利事業申請件數則有30件，合計47案，申請金額近214億元。
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與財政部前次公布數據相比，前次統計到10月25日，共有41案申請、申請金額近160億元，等於光是近一周以來，申請匯回金額就將近50億元。
賦稅署表示，透過專法匯回資金的營利事業，不少都已有妥適的投資計畫，據了解許多公司也都在準備中，後續匯回金額可樂觀看待。
賦稅署表示，專法自今年8月15日起施行兩年，個人或營利事業應把握時間，在2021年8月14日前提出申請，第一年可享優惠稅率8%，第二年優惠稅率10%，若進行實質投資，稅率還可再減半。
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