獎更多稅更少！統一發票增開40萬組5百元雲端專屬獎

2019-10-31 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北即時報導



行政院長蘇貞昌今天表示，為鼓勵民眾使用行動支付並索取雲端發票，今年9至10月期（11月25日開獎）起的統一發票，將增開40萬組500元「雲端發票專屬獎」，大大提高中獎機會；另自今年12月起，統一發票及公益彩券中獎獎金的免稅門檻，也由2千元提高至5千元，減輕民眾租稅負擔。

由於增開40萬組500元是「雲端發票專屬獎」，只限雲端發票，財政部長蘇建榮呼籲民眾多多使用行動支付並索取「雲端發票」。

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財政部今在行政院會報告「統一發票兌獎多元服務措施實施成效」。蘇貞昌表示，今年起推動統一發票兌獎多元服務措施，擴大實體通路兌獎據點達1萬3千多處，並新增網路兌獎APP，提供24小時兌領奬服務，讓民眾實現兌獎的小確幸，也更加方便，這與報稅便民措施一樣，「人民的小事，是政府的大事」，都是政府有感施政的一環。

財政部指出，推動統一發票兌獎多元服務措施，約可節省兌獎手續費1.4億元，為鼓勵民眾使用行動支付並索取雲端發票，財政部已規畫將節省經費全數回饋給民眾，每年將有17萬人次受益。

蘇建榮表示，自今年9月起，統一發票增開40萬組500元「雲端發票專屬獎」，財源就是來自上述節省兌獎手續費1.4億元，可開辦至年底，明年是否續辦，將視預算及兌獎情況而定。

對於統一發票獎金詐領案時有所聞，財政部中區國稅局日前才與檢警聯手查獲不法集團開立大量小額「二聯式收銀機統一發票」詐領中獎獎金，3年來共詐得近1600萬元，蘇建榮表示，新制兌獎平台上路後，兌獎資訊很容易掌控，這次也與彰化檢方合作，馬上清查兌獎人，也把冒領的車手都揪出來，這在過去人工篩選是很難做到的。