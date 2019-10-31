藝術品交易衰微 財政部：稅不是唯一因素
2019-10-31 10:59
經濟日報 記者翁至威
／即時報導
立法院財政委員會今（31）日針對文物藝術品課稅問題召開公聽會，財政部政務次長吳自心表示，要打造台灣成為國際藝術品交易中心，稅務不是唯一因素，包括人員、藝術品出入境管制等問題，牽涉到整個策展環境，應該要多元考量。
吳自心表示，財政部是在2016年發布解釋令，讓個人居住者得以拍賣收入按6%純益率計算課稅所得，已是大幅降稅。他指出，2001年台灣交易金額占中港台比重為97.5%，當時台灣稅負也很重，但市場卻很蓬勃；反觀2016年降稅後，市場至今仍未回溫，顯見藝術交易市場的衰退，應該有其他因素。
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吳自心表示，台灣與香港稅制不同，且香港無國防支出，台灣因為有「強大的鄰居」，國防支出較重，財政上需綜合考量，而若香港自由法治不存在，台灣可取代香港藝術品交易中心的地位無庸置疑。
文化部藝術發展司司長張惠君表示，業界關切的藝術品交易「分離課稅」議題，涉及如何維護客戶交易隱私，及如何兼衡台灣綜所稅量能課稅原則，須由財政部整體考量。
張惠君表示，文化部支持爭取更好的藝術交易環境，除與財政部續行協商視覺藝術產業稅制優惠，活絡藝術品交易，也整體思考藝術產業發展支持政策，帶動我國藝術創作流通。
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