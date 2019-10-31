立委提議拍賣品分離課稅 財部：違量能課稅及租稅公平

2019-10-31 06:38 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／即時報導



文物藝品拍賣所得現行按拍賣價6％併入總所稅課稅，施義芳等立委主張應改採分離課稅，以提高台灣拍賣產業競爭力。財政部回應，現行稅制負擔輕、具國際競爭力，改採分離課稅將使高所得者減稅、低所得者加稅，違反量能課稅原則，也引發違反租稅公平的疑慮，持反對立場。

立院財委會今天將舉行「所得稅法第7條、第14條及第88條條文修正草案」有關國內文物 或藝術品拍賣所得採「分離課稅」可行性公聽會。

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施義芳提案指出，蘇富比和佳士得等國際拍賣公司相繼退出台灣後，拍賣產業轉移至香港及中國大陸，主因是香港及中國大陸的拍賣稅制採分離課稅、就源扣繳，稅率分別是0.5％和2％，相較我國的綜所稅稅制有吸引力。若可將文物藝術品拍賣改為分離課稅，就源扣繳拍賣落槌價1％，將可帶動我國拍賣產業發展，吸引資金和人才，帶動稅收增加。

財政部表示，文物藝術品拍賣所得屬財產交易所得，應實價課稅；現行可採拍賣收入的6%推計純益率，採簡化方式計算課稅所得。

居住者併入綜所稅申報，實質租稅負擔率僅拍賣所得的0.3%至2.4%，拍出100萬元只要繳稅3千至2.4萬元，拍出1億元只要繳稅30萬至240萬元。非居住者則要課20％，實質租稅負擔率為1.2%，拍出100萬元只要繳稅1.2萬元，拍出1億元只要繳稅120萬元。可委託代理人報稅，效果類似分離課稅。

經統計105年度綜所稅結算申報資料，實際上個人居住者拍賣收入平均租稅負擔率僅0.57%，超過9成申報戶實質租稅負擔率僅0.4%，低於香港及中國大陸，具國際競爭力。

財政部表示，文物藝術品拍賣所得若改採分離課稅，對納稅人未必有利；若改採分離課稅，將使低所得者加稅，高所得者減稅，產生逆分配效果，違反量能課稅原則。而且只對文物藝術品拍賣所得分離課稅，恐引發違反租稅公平的疑慮。國際上個人所得稅多採合併課稅，不宜破壞稅制完整性。

「稅不是唯一因素也不是萬靈丹，」財政部認為，台灣若要成為國際文物或藝術品交易中心，應就整體交易環境各面向完整規劃，才能營造具競爭力的交易環境。包含人員入出境、文物及藝術品進出口、金融環境、策展能力及展場設施等，均應具備相當的便利性，甚至提供多元加值服務，才可能吸引國際買家聚集，還要注意古物國寶運出限制及洗錢防制等問題。