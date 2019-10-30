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立委提案藝術品拍賣分離課稅 財政部憂為富人減稅

2019-10-30 17:57經濟日報 記者翁至威／即時報導

立委提案修改《所得稅法》，將文物、藝術品拍賣收入改為「分離課稅」以降低稅負，讓台灣有機會成為國際藝術交易平台，明日將召開公聽會。不過財政部今（30）日回應，採分離課稅恐會有為富人減稅疑慮，且目前九成拍賣收入平均租稅負擔率僅0.4%，已低於中國大陸、香港

香港政治紛擾未歇，立委認為台灣應趁此契機，取代香港成為國際藝術品交易中心，民進黨立委施義芳提案，應修改所得稅法，將文物、藝術品拍賣收入改為分離課稅，以拍賣會落槌價1%扣繳。

財政部指出，現行規定下，收藏家提供藝術品在台灣參加拍賣會所獲取之所得，屬於財產交易所得，可以拍賣收入的6%計算課稅所得，再依據非居住者20%、居住者5%至40%的稅率計算所得稅，等於實質租稅負擔率僅0.3%到2.4%。

財政部表示，以2016年綜合所得稅結算申報資料來看，個人居住者拍賣收入平均租稅負擔率僅0.57%，其中超過九成申報戶實質租稅負擔率僅0.4%，低於陸港。

針對立委提案，財政部也提出「為富人減稅」的疑慮，建議應審慎評估。財部指出，綜所稅採累進稅率，若文物及藝術品拍賣收入改為分離課稅，恐導致低所得加稅、高所得減稅的「逆分配」效果，也有違租稅公平。

財政部指出，目前文物、藝術品拍賣收入的實質租稅負擔率僅0.3%至2.4%，相較於陸港仍具租稅競爭力，是否是影響國內拍賣市場發展的主因，或是有其他重要影響因素，應進一步由主管機關評估。

立委提案指出，拍賣市場主要競爭對手為香港及大陸，而國內藝術品交易金額占香港、中國大陸三地比重從2001年97.5%下降到2018年僅占2%，顯示國內收藏者、資金已轉移基地，嚴重影響產業發展。

立委希望透過分離課稅接軌國際、提高稅負誘因，除了搶得拍賣市場發展契機，也同步刺激觀光，增加藝術拍賣產業產值與稅收。

財政部香港分離課稅
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